واشنطن: حاملة الطائرات "لينكلن" إلى الخليج ردا على تهديد إيراني

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ومجموعة قاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط يبعث برسالة واضحة لإيران.

وأضاف بولتون أن الرسالة مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها، سيقابل بقوة شديدة.

رسالة لإيران:

أضاف بولتون أن هذا القرار، جاء ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المتصاعدة، والمثيرة للقلق.

أكد أن واشنطن لا تسعى إلى الحرب مع طهران، ولكنها على استعداد للرد على أي هجوم من قبل الحرس الثوري، أو الجيش النظامي الإيراني، أو عبر وكلائها.

وكانت البحرية الأمريكية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن اتجهت إلى منطقة عمليات الأسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط في إطار مهمة مجدولة مسبقاً.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

بومبيو: الولايات المتحدة ستحاسب إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران إذا اعتدت على المصالح الأمريكية.

أضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أن القيادة الإيرانية ستحمل المسؤولية المباشرة إذا قام بهذه الاعتداءات طرف ثالث بالوكالة سواء كانت مليشيات أو حزب الله.

تحدث بومبيو عما سماها إجراءات تصعيدية من قبل إيران وأكد أن واشنطن ستحاسبها على أي اعتداءات على المصالح الأمريكية في المنطقة.

تعقيبا على الإجراءات التي اتخذتها بلاده، قال بومبيو إنه أمر كانت واشنطن تعمل عليه منذ مدة.

ردا على سؤال عما إذا كانت لأحداث غزة صلة بالإجراءات التصعيدية الإيرانية التي تحدث عنها، فرد بالنفي.

مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي أثناء شهادته أمام الكونغرس

نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكلن":

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة بات شانهان إن الإعلان عن نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكلن" ومجموعة من القطع الحربية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، يمثل إجراء احترازيا رداً على تهديدات إيرانية جدية.

أضاف شانهان في "تغريدة" له على موقع "تويتر" أنه يدعو إيران إلى الكف عن جميع الاستفزازات وأن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية اي هجوم على القوات الأمريكية أو مصالح الولايات المتحدة.

نقل مراسل الجزيرة عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قولها إن حاملة الطائرات "أبراهام لينكلن" سوف تختصر مهمتها في منطقة عمليات الأسطول السادس والتي تتضمن البحر الأبيض المتوسط لتنتقل إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس ومن ضمنها منطقة الخليج وذلك في ضوء اعلان مستشار الأمن القومي جون بولتون.

أضافت المتحدثة أن بواعث قلق من إيران كانت وراء هذا القرار.

رفضت المتحدثة باسم البنتاغون الإفصاح عن إن كانت حاملة الطائرات "ابراهام لنكن" سوف تمدد مهمتها في منطقة القيادة المركزية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن في بيان أن واشنطن سترسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى منطقة عمل القيادة الوسطى رداً على عدد من مؤشرات التصعيد المقلقة. وذلك في رسالة واضحة لإيران بأن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة صارمة.

في سياق متصل قال مسؤول أمريكي لشبكة (سي إن إن) إن التهديدات كانت موجهة ضد القوات البحرية والبرية الأمريكية في المنطقة وأضاف المسؤول أن عمليات النشر تهدف على وجه التحديد إلى ردع أي أعمال عسكرية إيرانية.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن أن واشنطن سترسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى منطقة عمل القيادة الوسطى

روحاني: السياسات والتحركات الأمريكية تعقد أوضاع المنطقة

من جانب آخر قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن السياسات والتحركات الأمريكية تعقد أوضاع المنطقة.

أضاف أن استهداف أمريكا لصادرات إيران النفطية هدفه ضرب استقرار المنطقة وأمن شعوبها، داعيا دول المنطقة وخصوصاً الخليجية للتعاون سياسيا وأمنيا.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول اختبار قوة القوات المسلحة الإيرانية.

الرئيس الإيراني حسن روحاني

مراقبون: رسالة لا لبس فيها لإيران

مراقبون اعتبروا التحركات الأمريكية رسالة لا لبس فيها إلى إيران ترسل بها واشنطن من على متن حاملة طائراتها (يو إس إس أبراهام لينكولن) وهذه المرة من عمق مياه المتوسط، حيث ترابط القطع العسكرية الأمريكية.

المراقبون قالوا إن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي تحدث عن مؤشرات مقلقة تناهت لعلم الإدارة الأمريكية بشأن هجمات محتملة من إيران أو وكلائها في الشرق الأوسط ضد القوات الأمريكية أو حلفائها في المنطقة.

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