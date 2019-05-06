قطر: حريصون على ترابط الشعوب و"الداخلية" معنية بإصدار التأشيرات

أكد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد، وأن الدوحة حريصة على تواصل شعوب المنطقة وعدم إقحامها في الخلافات بين الدول.

بيان مكتب الاتصال الحكومي:

الأحد، أصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر، بيانه وشدد فيه حرص البلاد على عدم إقحام الشعوب في الخلافات بين الدول، وحرصها على ترابط المجتمعات والشعوب، وتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بينها.

البيان: ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا.

البيان أكد أن وزارة الداخلية (إدارة شؤون الوافدين) هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلاد بمختلف أنواعها، حسب موافقة الجهات المختصة وطبقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى.

بيان الداخلية القطرية أشار إلى أن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية، لا تمثّل السياسة المعمول بها في الوزارة.

مكتب الاتصال الحكومي أكد في بيانه أن دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم، وأن مختلف الأنات المتبادلة بين الشعوب، سواء الثقافية والرياضية والسياحية والاقتصادية وشاطغيرها، هي من وسائل التقريب بين الشعوب مهما كان حجم الخلافات بين الدول.

مكتب الاتصال الحكومي يؤكد حرص دولة #قطر على ترابط المجتمعات والشعوب.https://t.co/4lftq99bfj — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) May 5, 2019

تصريحات الباكر: