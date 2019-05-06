قطر: حريصون على ترابط الشعوب و"الداخلية" معنية بإصدار التأشيرات

أكد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد، وأن الدوحة حريصة على تواصل شعوب المنطقة وعدم إقحامها في الخلافات بين الدول.
بيان مكتب الاتصال الحكومي:
- الأحد، أصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر، بيانه وشدد فيه حرص البلاد على عدم إقحام الشعوب في الخلافات بين الدول، وحرصها على ترابط المجتمعات والشعوب، وتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بينها.
- البيان: ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا.
- البيان أكد أن وزارة الداخلية (إدارة شؤون الوافدين) هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلاد بمختلف أنواعها، حسب موافقة الجهات المختصة وطبقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى.
- بيان الداخلية القطرية أشار إلى أن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية، لا تمثّل السياسة المعمول بها في الوزارة.
- مكتب الاتصال الحكومي أكد في بيانه أن دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم، وأن مختلف الأنات المتبادلة بين الشعوب، سواء الثقافية والرياضية والسياحية والاقتصادية وشاطغيرها، هي من وسائل التقريب بين الشعوب مهما كان حجم الخلافات بين الدول.
تصريحات الباكر:
- أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر والذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، كان قد أعرب في تصريحات "السبت" عن رفض الدوحة منح مواطني مصر تأشيرات دخول، جراء موقف القاهرة في الأزمة الخليجية، ما أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل.
- الباكر أثار جدلًا واسعًا بعدما رد على سؤال يتعلق بمنح تأشيرات دخول للمصريين الذين تشارك بلادهم في مقاطعة قطر، بالقول "الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل ستعطى لأصدقائنا… وإذا كنت خصمًا لنا سنعاملك كخصم، الأمر سهل إنه طريق باتجاهين".
- في يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى دعمها لـ"الإرهاب"، الأمر الذي تنفيه قطر بشكل قاطع، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.