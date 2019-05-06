غزة.. هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

يسود هدوء حذر قطاع غزة في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، بعد يومين من العدوان استشهد فيها نحو 30 فلسطينيا.

أكد مسؤولون فلسطينيون على أنه تم خلال الليلة الماضية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع الاحتلال الإسرائيلي، دخل حيز التنفيذ في الساعة 4:30 فجر اليوم، الإثنين.

اتفاق تهدئة:

من شأن هذا الاتفاق أن ينهي العدوان الإسرائيلي الذي تصاعد بشكل كبير منذ السبت.

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول فلسطيني قوله إن "وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".

المسؤول أوضح أن من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلًا، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير".

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، قال في تصريح صحفي، إن الاتفاق بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي يشمل وقفًا لإطلاق النار مقابل التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة، والمباشرة بالمشاريع الرئيسية.

وسام زغبر المسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة قال إن "اتفاق وقف إطلاق النار، يشمل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتزام الاحتلال بتنفيذ إجراءات تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر".

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قالت إن "المعركة لن تتوقف قبل استجابة الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الشعب الفلسطيني".

وساطة مصرية قطرية:

وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، ذكرت أمس، أن قطر ومصر اللتين تقومان بالتوسط، قدمتا عبر الأمم المتحدة، عرضًا للجانب الإسرائيلي يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، نقل الليلة الماضية، عن مسؤول إسرائيلي مطلع على جهود الوساطة، تأكيده الأنباء حول إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

القناة الإسرائيلية نقلت عن وزراء الاحتلال في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأحد، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "مرهون بسلوك حركة حماس وأنها معنية بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، بعد أن قتل الجيش أكثر من 20 عنصرًا منها، وهدم مبانٍ تابعة لها".

مصادر في قطاع غزة أشارت إلى أن المفاوضات غير المباشرة الهادفة إلى التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار، جدية، وأوضحت أن الاتفاق مدعوم بجهود مصرية وقطرية امتدت على طول اليومين الماضيين.

المصادر أشارت إلى أن وقف إطلاق النار مرتبط بوقف العدوان الإسرائيلي وبالتطورات على الأرض.

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