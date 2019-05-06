غزة: هدوء حذر بانتظار تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار

أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها نسبيا، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل حيز التنفيذ.

التهدئة تدخل حيز التنفيذ:

مصادر فلسطينية أكدت للجزيرة توصل الفصائل إلى اتفاق مع الإسرائيليين من خلال جهود مصرية وقطرية لوقف إطلاق النار، بدءا من الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم بهدف إنهاء التصعيد الأخير في غزة.

كشفت المصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على تنفيذ الاتفاق السابق للتهدئة الذي ينص على وقف إسرائيل استهداف المتظاهرين السلميين أو تنفيذ أي قصف داخل القطاع.

نص الاتفاق على تعهد إسرائيل بإدخال أموال الدعم القطرية لغزة، وتعهدها أيضا بإدخال المواد اللازمة للمشاريع الإنسانية الممولة دوليا.

تلتزم إسرائيل حسب الاتفاق بالمساحات المتفق عليها للصيد في بحر غزة.

علمت الجزيرة أن الفصائل الفلسطينية رفضت بشكل قاطع إعطاء أي التزامات طلبتها إسرائيل بشأن وقف مسيرات العودة السلمية.

جهود أممية:

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تمكنت من احتواء أسوأ تصعيد في غزة منذ عام 2014.

أضاف دوجاريك أن وقف التصعيد جاء بعد إجراء سلسلة من الاتصالات مع مصر وقطر وجميع الأطراف المعنية.

أكد المسؤول الأممي أن الأمر متروك الآن للأطراف لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.

ووصفت حركة حماس بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة بـ "الصادم" وقالت الحركة، إن البيان يعكس انحيازاً للموقف الإسرائيلي، بل ومساندة لموقف الاحتلال العدواني.

وأضافت حماس في تصريح لها، أن بيان الأمم المتحدة أغفل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال من خلال تصعيده ضد قطاع غزة، واستهدافه للمتظاهرين في مسيرات العودة.

وأكدت الحركة أن رد قوى المقاومة الفلسطينية كان دفاعا عن النفس وأن اللغة المنحازة لصالح الاحتلال، لا تخدم الاستقرار ووقف الحرب.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه اجتمع، صباح الاثنين، مع رئيس مجلس الأمن لتقديم رسالة تطالب المجلس بالتحرك لوقف التصعيد في غزة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في القطاع.

وقد شيع سكان غزة عدداً من الشهداء الذين سقطوا في غارات إسرائيلية على القطاع، أمس الأحد، إثر وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بجهود مصرية وقطرية وأممية.

وبلغ عدد الشهداء نتيجة التصعيد الإسرائيلي منذ يوم الجمعة الماضي31،بينهم 4 سيدات ورضيعتان وجنينان وطفل.

تجاوز القبة الحديدية:

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها نجحت في تجاوز القبة الحديدية الإسرائيلية من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة.

نشرت القسام صوراً تظهر إطلاقها رشقات صاروخية مركزة باتجاه مدن بئر السبع واسدود وعسقلان جنوب إسرائيل.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت قصف البلدات والمدن الإسرائيلية خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة الذي استمر ثلاثة أيام.

جيش الاحتلال يلغي حالة الطوارئ:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء حالة الطوارئ في المناطق القريبة من قطاع غزة.

جاء هذا الإعلان رغم عدم إصدار السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في "تغريدة" على "تويتر" أن المواجهة مع حركة حماس لم تنته، وأنها تتطلب صبرا وقرارات صائبة على حد قوله.

ترمب يعلق على المقاومة:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "تغريدة" على "تويتر" رسالة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة قال فيها إن ما وصفها بالأعمال الإرهابية ضد إسرائيل لن تجلب لقطاع غزة سوى المزيد من البؤس.

دعا ترمب إلى إنهاء العنف والعمل على تحقيق السلام.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة:

بدأت الجهات الرسمية في قطاع غزة الكشف تباعا عن حصيلة ونتائج العدوان الإسرائيلي الأخير الذي مثل أكبر وأخطر وأطول جولة تصعيد بين الاحتلال وفصائل المقاومة، منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 من مارس/آذار 2018.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء جراء التصعيد الإسرائيلي في غزة بلغ 31 شهيدا، بينهم 4 سيدات ورضيعتان وجنينان وطفل، إضافة لإصابة 154 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

على مستوى البنية التحتية، قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، الاثنين، إن عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بلغ نحو 830 وحدة.

أوضح سرحان في بيان أن المقاتلات الحربية دمرت نحو 130 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تعرضت 700 وحدة سكنية أخرى للضرر الجزئي.

عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بلغ نحو 830 وحدة (رويترز)

هجمات المقاومة:

أطلقت المقاومة الفلسطينية منذ ظهر السبت الماضي نحو 690 صاروخا باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية بعمق أربعين كيلومترا، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 240 منها، وأسفرت الهجمات الصاروخية هذه عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة عشرات آخرين بجروح وحالات هلع.

أطلقت المقاومة الفلسطينية منذ ظهر السبت الماضي نحو 690 صاروخا باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة التي يعاني اقتصادها من صعوبات منذ سنوات بسبب إغلاق المعابر على الجانبين الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى خفض المساعدات الإنسانية والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.