سريلانكا: تخريب ممتلكات لمسلمين في مواجهات مع مسيحيين (صور)

اعتقلت السلطات السريلانكية، الإثنين، شخصين على خلفية أعمال تخريب طالت محال يمتلكها مسلمون في بلدة بالعاصمة كولومبو.

يأتي ذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي طالت كنائس وفنادق، في العاصمة السريلانكية، الشهر الماضي، راح ضحيتها أكثر من 250 قتيلًا.

تخريب ممتلكات لمسلمين في مواجهات مع مسيحيين

وسائل إعلام محلية قال إن المهاجمين ومعظمهم مسيحيون كاثوليك، قاموا برمي الأحجار وتخريب محال تعود لمسلمين في بلدة نيغومبو بشمال العاصمة كولومبو، الأحد.

الصحف نقلت عن سكان محليين أن المهاجمين أحرقوا عربة أجرة بثلاث عجلات ودراجة نارية، بينما قال بائع للأحجار الكريمة إن حوالي 400 شخص ألقوا الحجارة على محله.

وسائل الإعلام أشارت أن الشرطة أعادت فرض حظر التجوال ليلا بالبلدة والذي كانت أوقفت العمل به الإثنين الماضي.

إصابات

المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكارا قال إنه تمت السيطرة على أعمال العنف في المنطقة، بحسب إعلام محلي.

صرح المتحدث باسم الجيش سوميث أتاباتو قال، الأحد، بأن مجموعة من الأشخاص أصيبوا بجروح في اشتباكات في البلدة المذكورة.

ردا على هذه التطورات، زار رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانيجيث، وعدد من رجال الدين المسلمين، الإثنين، المنطقة التي وقعت فيها أعمال العنف داعين للسلام.

حظرت السلطات ليلا عددا من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل السيطرة على الوضع ثم ما لبثت أن رفعت هذا الحظر صباحا.

أظهر تسجيل مصوّر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عصابات ترشق الحجارة على متاجر لمسلمين وأثاثا مدمرا داخل منازل ونوافذ مهمشة وسيارات منقلبة.

تم نشر مئات عناصر الأمن الإضافيين في وقت متأخر الأحد مع فرض السلطات حظر تجول ليليا في البلدة.

عناصر من الجيش السريلانكي تحرس مسجدا بعد الاشتباكات

حظر بيع الكحول

دعت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، الإثنين، إلى التهدئة وحظر بيع الكحول غداة مواجهات بين مسلمين ومسيحيين.

كانت كنيسة سانت سيباستيان في البلدة الواقعة على بعد 40 كلم شمال العاصمة كولومبو بين ثلاث كنائس وعدد مماثل من الفنادق التي استهدفها "انتحاريون" في أبريل/نيسان الماضي.

رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكوم راجينث قال "أناشد جميع الأخوة والأخوات المسيحيين عدم إيذاء أي مسلم لأنهم إخواننا ولأنهم جزء من ثقافتنا الدينية".

مالكوم أضاف في تسجيل مصور "لذا، أرجو منكم أن تتجنبوا إيذاءهم وأن تحاولوا خلق روح أفضل من التفاهم والعلاقات الجيّدة بين جميع مكونّات المجتمع في سريلانكا".

زار الكاردينال نيغومبو مسجد ودعا الحكومة لإغلاق الحانات في بلدة يشكل الكاثوليك معظم سكّانها وتعرف بـ"روما الصغيرة"، وفق ما أفاد الناطق باسمه الأب إيدموند تيلاكاراتني.

في مناشدة أخرى متلفزة، دعا رانجيث المسيحيين والبوذيين والمسلمين الى ضبط النفس.

رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي قال في بيان إن الحكومة ستعوض الأشخاص الذين خسروا ممتلكات في المواجهات الليلية.

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