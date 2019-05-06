رمضان الإثنين في 18 دولة عربية والثلاثاء بـ 3 دول

يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا، الإثنين، في 18 دولة عربية.

الدول هي السعودية ومصر والجزائر وقطر والكويت والبحرين والإمارات والأردن والعراق واليمن وفلسطين والسودان ولبنان وسوريا وليبيا وتونس وجيبوتي والصومال.

بينما أعلنت سلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

فيما تستطلع الهلال في وقت لاحق موريتانيا.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الإثنين هو أول أيام رمضان في تركيا وفق الحسابات الفلكية، وأضافت الوكالة نفسها -نقلا عن مجلس الأئمة الفدرالي في أستراليا- أن الإثنين هو أول أيام الشهر الكريم وفق الحسابات الفلكية.

في حين لم تعلن إيران بعد نتيجة تحري رؤية هلال رمضان، ونقلت وكالة أنباء فارس أن لجنة التحري التابعة لمكتب المرشد الإيراني صرحت بصعوبة رؤية الهلال مساء الأحد، وأن المرشد سيصدر فتواه اليوم بشأن بدء شهر رمضان.

الدول التي أعلنت ثبوت رؤية الهلال:

في الرياض، أعلنت المحكمة العليا، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.