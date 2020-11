ردا على وصفه بالنائم: جو بايدن يصف ترمب بـ"المهرّج"

وصف جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يهزأ دائماً من منافسيه، بأنه "مهرّج".

التفاصيل:

"أنا الأكثر شباباً"

جو "البليد"

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019