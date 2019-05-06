ردا على وصفه بالنائم: جو بايدن يصف ترمب بـ"المهرّج"

وصف جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يهزأ دائماً من منافسيه، بأنه "مهرّج".

التفاصيل:

خلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا في كارولاينا الجنوبية، تعرض بايدن للانتقاد من جانب أحد مناصريه بسبب طريقته في الرد على ترمب الذي يطلق عليه لقب "جو النائم".

هذا المناصر قال للمرشح الديموقراطي "أريدكم أن تردوا، عندما يُطلق عليكم لقبا، يجب أن تعطوه لقبا في المقابل".

فأجاب بايدن وفق ما نقل عنه صحفي كان متواجدا، "هناك الكثير من الألقاب قد أحب أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهرّج".

أكد بايدن المحنك في السياسة الأمريكية، أنه لن يتردد في الرد على هجمات ترمب، لكنه لا يريد أن يتمكن الرئيس من تحويل الانتباه عن المسائل المهمة.

بايدن قال "ما لا أريده هو أن يجذبني إلى ما يريد أن أفعله. إنه يريد أن تكون معركة مصارعة في الوحل".

"أنا الأكثر شباباً"

يطلق الملياردير الجمهوري، ترمب، بشكل منتظم ألقابا على معارضيه أو منتقديه.

كان ترمب استخدم عمره (72 عاماً) ضد المرشح الديموقراطي البالغ 76 عاماً والذي يخوض سباق الـ21 مرشحاً.

قال ترمب في 27 من أبريل/نيسان "أنا الأكثر شباباً. فأنا لا أزال شابا مفعما بالحيوية والنشاط. عندما أنظر إلى جو (بايدن)، لا أعرف".

جو "البليد"

فور إعلان جو بايدن دخوله سباق الترشيح في أبريل/نيسان الماضي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "تغريدة" على "تويتر" إنه يرحب بجو "البليد" كما وصفه في "التغريدة" ويأمل أن يكون لديه الذكاء الذي طالما كان موضع شك لشن حملة انتخابية تمهيدية ناجحة.

ترمب أضاف أن الانتخابات التمهيدية ستكون قذرة وسيتعامل بايدن مع أشخاص لديهم أفكار مريضة جدا ومختلة، ولكن إذا نجح بايدن في تخطيهم فسوف يراه عند بوابة الانطلاق كما قال ترمب.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019

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