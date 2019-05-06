رئيس وزراء البحرين يهاتف الأمير تميم والإمارات تفرج عن زورق قطري

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الخليجية عام 2017.

التفاصيل:

وكالة الأنباء القطرية (قنا) ذكرت أن أمير البلاد تلقى اتصالا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

لم تذكر الوكالة، في خبرها إن كان الاتصال الهاتفي قد تطرق إلى قضايا أخرى، أم لا.

هذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 من يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. #قنا pic.twitter.com/xOInFqc7D4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2019

الإمارات تفرج عن زورق قطري

وكالة أنباء الإمارات قالت في تغريدة إن الإمارات أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل المياه الإقليمية للدولة في 30 من أبريل/ نيسان الماضي.

الوكالة أضافت أن الزورق الذي يرفع علم قطر كان على متنه أربعة عسكريين وهم قطريان وفلسطيني وهندي.

وكالة الأنباء القطرية نقلت عن وزارة الخارجية القطرية قولها في بيان إن الزورق القطري كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية، حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه.

البيان تابع "وقد دأبت دولة قطر على التواصل خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى".

البيان أضاف "تعلن دولة قطر عودة الزورق القطري وأفراد الطاقم سالمين، وتشكر كل من سعى في تأمين عودتهم".

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