ترمب: على مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن المحقق الخاص روبرت مولر يجب ألا يدلي بشهادته في الكونغرس بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

تغريدة ترمب:

ترمب كتب، الأحد، على تويتر أنه على السيد روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي المحتمل في انتخابات 2016 الرئاسية، "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن هذا التحقيق.

ترمب: لم تكن هناك أي جريمة، ولا عرقلة، وعلى روبرت مولر عدم الإدلاء بشهادته.

ترمب: الديمقراطيون في الكونغرس يريدون "إعادة" لتقرير مولر الذي لم يجزم بأن مساعي الرئيس لتعطيل التحقيق تمثل عرقلة للعدالة.

ترمب: بعد إنفاق نحو 35 مليون دولار على مدى سنتين، أظهر التقرير أنه لا تواطؤ، لماذا الديمقراطيون في الكونغرس الآن بحاجه لروبرت مولر"

….to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

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