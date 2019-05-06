تركيا: اللجنة العليا تقرر إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول

ألغت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الاثنين، نتائج الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول، وأمرت بإعادة إجرائها، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول
- ممثل الحزب الحاكم في تركيا لدى مجلس الانتخابات أكد، الاثنين، أنه ستتم إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.
- الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قررت أن تجري الإعادة في إسطنبول يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل.
- كان من المقرر أن تجتمع اللجنة الانتخابية العليا، الإثنين، للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، مطالبا بإلغاء الانتخابات في إسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.
- خلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 من مارس/آذار الفائت، فاز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، متقدما عليه بأقل من 15 ألف صوت فقط.
- الرئيس التركي تحدث عن "تجاوزات كبيرة" شابت العملية الانتخابية.
- يتهم الحزب الحاكم مسؤولين في مراكز الاقتراع بأنهم تعمدوا التقليل من عدد الأصوات التي نالها يلدريم.
- نيابة أسطنبول أعلنت، الخميس، أنه تم فتح ثلاثين تحقيقا وأن أكثر من مئة مسؤول في مراكز اقتراع تم استدعاؤهم لاستجوابهم.
- حزب الشعب الجمهوري المعارض يتهم أردوغان بأنه يصر على التمسك بأسطنبول بكل الوسائل، كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد، السبت، في خطاب بإسطنبول مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية.
- أردوغان قال "يقول لي المواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات، فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة".
- الرئيس التركي أضاف "من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا ضمائر مواطنينا".
خلفيات:
- وفقا للنتائج المعلنة فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو تقدم بـ0.25% على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
- تسلم منصور ياواش، مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بالفعل وثيقة رئاسة بلدية العاصمة أنقرة والتي تخوله البدء بمهامه رسميا.