بولتون: أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران.

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بولتون قال إن الرسالة الموجهة مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

بولتون: القرار اتخذ ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة.

بولتون: الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية.

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