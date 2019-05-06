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بولتون: أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون
6/5/2019

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران.

التفاصيل
  • بولتون قال إن الرسالة الموجهة مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
  • بولتون: القرار اتخذ ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة.
  • بولتون: الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية.
خلفيات
  • انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الست في عام 2015 والذي كان قد توصل إليه سلفه باراك أوباما.
  • فرض ترمب عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
  • استهدفت الولايات المتحدة إيران بإجراءات عقابية مؤخرا بهدف ممارسة ضغوط عليها.
  • أعطت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات الأمريكية لمدة 90 يوما فقط للسماح لروسيا والصين ودول أوربية بمواصلة برامج للتعاون تهدف إلى منع إيران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.
  • مدة الإعفاءات هي أقصر مما كان ساريا من قبل.
  • قالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها لن تمدد إعفاءات كانت قد منحتها لثماني دول تشتري النفط الإيراني، مسرعة في تنفيذ خططها لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا.
  • اتخذت إدارة ترمب خطوة غير مسبوقة بتصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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