أمريكا تحض تركيا على عدم التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

حض مسؤولون أمريكيون الأحد تركيا على عدم المضي قدما بأنشطة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية والتي اعتبرها الاتحاد الأوربي "أنشطة غير قانونية."

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المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء بعمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة.

أورتاغوس: هذه الخطوة بالغة الاستفزاز وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة.

أورتاغوس: نحض السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس.

كانت تركيا أعلنت الجمعة نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

قلق أوربي

وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني أعربت السبت عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

موغيريني في بيان: في مارس/آذار 2018، ندد المجلس الأوربي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.

موغيريني: ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني.

موغيريني: الاتحاد الأوربي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.

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