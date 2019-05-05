17 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مبنى جهاز الأمن الداخلي غربي مدينة غزة ما أدى الى تدميره بالكامل.

ارتفاع حصيلة الشهداء:

أفاد مراسل الجزيرة أن ستة فلسطينيين استُـشهدوا في قصف، الأحد، على مناطق عدة في غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 17 منذ الجمعة الماضية.

وفقا لغرفة العمليات المشتركة، قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ ردا على قصف منازل المدنيين، وحذرت الاحتلال من استمراره في انتهاج هذه السياسة.

في المقابل أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية على مدن ومستوطنات متاخمة للحدود مع قطاع غزة.

بلغ عدد المباني السكنية التي دمرتها مقاتلات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى ثمانية.

قال مراسل الجزيرة إن كتائب القسام وسرايا القدس قصفتا ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق قطاع غزة وتمكنت من إصابتها مباشرة.

ستة فلسطينيين استُـشهدوا في قصف على مناطق عدة في غزة (رويترز)

وفي مستهل جلسة طارئة تبنى المجلس الوزراي الإسرائيلي الأمني المصغر تعليمات نتنياهو للجيش بمواصلة هجماته وتكثيفها وتعزيز وحداته العسكرية.

كما أعلن جيش الاحتلال في بيان، الأحد، استدعاء لواء المدرعات السابع إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة، "لمواصلة الجهود الدفاعية المختلفة".

تعليمات لجيش الاحتلال بتصعيد القصف:

أضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط القطاع خاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.

أفاد مصدر أمني إسرائيلي، الأحد، أنّ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت"، أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بتصعيد عمليات القصف في قطاع غزة.

صرّح المصدر الأمني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن "الكابينت" أصدر أوامره للجيش أيضًا بتعزيز قواته في محيط قطاع غزة.

جاء تصريح المصدر الذي لم يذكر اسمه، في أعقاب بدء اجتماع "الكابينت" بعد ظهر، الأحد، لبحث التصعيد في غزة.

على الصعيد ذاته، قالت القناة 13 الإسرائيلية (خاصة) إن "الكابينت" قرر مواصلة الهجوم على قطاع غزة.

أكد "الكابينت" حسب القناة، أنه لن يقبل اقتراح الهدوء مقابل الهدوء، بحيث ستكون هناك شروط إسرائيلية قبل أي هدوء.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

ومن بين شهداء القصف الإسرائيلي العنيف منذ أمس سيدة ورضيعتها سقطتا في قصف على حي الزيتون (شرقي مدينة غزة).

المقاومة تواصل الرد:

أكدت مراسلة الجزيرة مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين متأثرين بجراحهما إثر سقوط قذائف صاروخية على عسقلان، كما قتل قبلهما إسرائيلي عمره 58 عاما بعد سقوط صاروخ على منزل بعسقلان.

أصيب ثلاثة في عسقلان، اثنان منهم في حالة خطيرة، في حين أصيب رابع بجراح حرجة قرب كيبوتس ياد مردخاي (شمال القطاع).

قالت مصادر إسرائيلية إن 500 صاروخ أطلقت من غزة منذ أمس، باتجاه مدن بئر السبع وأسدود وعسقلان والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

تلقى 58 إسرائيليا علاجا طبيا صباح اليوم، بحسب صحيفة هآرتس.

قال قائد في سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) إن المقاومة جاهزة لتوسيع مدى دائرة النار كمّا ونوعا.

أوضح القيادي في بيان أن المقاومة استهدفت المدن الإسرائيلية بصواريخ جديدة ذات قوة تدميرية كبيرة، مضيفا أن جيش الاحتلال يتكتم على أماكن وفعالية الصواريخ التي سقطت في عسقلان وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية.

نقل مراسل الجزيرة عن مصادر في المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة "حتسريم" الجوية ومطار "نيفاتيم" العسكري القريبيْن من مدينة بئر السبع.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن قصف مستوطنات ومواقع للاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة -منذ صباح أمس- برشقات صاروخية، وذلك ردا على استباحة الاحتلال دماء الفلسطينيين الجمعة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل فتحت الملاجئ في أغلب مناطق محيط غزة، موضحة أن صافرات الإنذار وصلت منطقة الخضيرة (تبعد 110 كيلومترات عن قطاع غزة).

دعوة أممية للتهدئة: