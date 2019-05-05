وفاة متظاهر سوداني متأثرا بجروحه في نيالا بإقليم دارفور

توفي متظاهر سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خلال صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين من معسكر نازحين في ولاية دارفور المضطربة، على ما أفاد مسؤولون طبيون اليوم.

التفاصيل:

أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن وفاة "سعد محمد أحمد" من أبناء مدينة نيالا، بعد إصابته بطلق ناري في البطن في عملية فض اعتصام ثوار مدينة نيالا بواسطة قوات نظامية نهار أمس.

قالت وكالة السودان للأنباء، وتجمع المهنيين إن احتجاجا في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور انتهى بأعمال عنف السبت، وإن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم.

نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن والي جنوب دارفور قوله إن مسيرة سلمية انطلقت من معسكر عطاش للنازحين كانت تضم حوالي خمسة آلاف محتج إلى قيادة الفرقة 16 مشاة، لكن تجمع المهنيين قال إن الاحتجاجات كانت سلمية ولم يذكر سقوط مصابين.

نقلت الوكالة عن والي جنوب دارفور هاشم خالد قوله "أصيب أربعة من أفراد القوات المسلحة والدعم السريع إصابات بليغة نقلوا إلى مستشفى نيالا العسكري" وأضاف أن القوات المشتركة أطلقت النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع دون سقوط مصابين في صفوف المحتجين.

وقال محمود إنه "لن يسمح مرة أخرى بوجود المعتصمين أمام القيادة العامة ومبنى أمانة حكومة الولاية، وعليهم أن يختاروا أي مكان آخر للاعتصام".

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