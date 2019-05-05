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واشنطن تبيع أسلحة بستة مليارات دولار للإمارات والبحرين

نظام صواريخ باتريوت الأمريكي
نظام صواريخ باتريوت الأمريكي
5/5/2019

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس إن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لأسلحة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار للبحرين والإمارات في ثلاث صفقات منفصلة.

التفاصيل:
  • بموجب إخطار أرسل الجمعة إلى الكونغرس، يمكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت ومعدات الدعم المتعلقة بها بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار.
  • الصفقة البحرينية المحتملة تشمل 36 صاروخا من النسخة المطورة من صواريخ باتريوت يمكنها إسقاط الطائرات والصواريخ الجوالة (كروز).
  • في إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونغرس، تم إعطاء موافقة أيضا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة لدعم أسطول طائراتها من طراز إف-16 بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار.
  • الصفقة تشمل أيضا 32 صاروخ جو- جو و20 صاروخ هاربون المضاد للسفن و100 قنبلة (جي بي يو-39) وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلا وذخائر أخرى.
  • في إخطار ثالث لوزارة الخارجية تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار لشراء صواريخ باتريوت والمعدات المرتبطة بها.
  • وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أبلغت الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.
  • إخطار الكونغرس بأنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية، لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد أو الانتهاء من المفاوضات.
  • في أبريل/ نيسان مضت الولايات المتحدة قدما في جزء من صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي للسعودية.
المصدر : رويترز
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