واشنطن تبيع أسلحة بستة مليارات دولار للإمارات والبحرين

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس إن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لأسلحة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار للبحرين والإمارات في ثلاث صفقات منفصلة.

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