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صحف إيطالية: السلطات المصرية ظنت أن ريجيني جاسوس بريطاني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني
5/5/2019

قالت صحف إيطالية إن السلطات المصرية اعتقدت أن الطالب الايطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا عام 2016، كان جاسوسا بريطانيا.

التفاصيل:
  • صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"كوريري ديلا سيرا" الإيطاليتان قالتا إن شخصا أدلى بشهادة جديدة بشأن مقتل ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، بعدما تنصت على أحد العاملين في أجهزة الاستخبارات المصرية.
  • الشاهد قال إن عنصر الاستخبارات المصري ذكر "الشاب الإيطالي" خلال حديث بالعربية عن الوضع المضطرب في مصر ضمن مؤتمر للشرطة في دولة أفريقية لم يسمها التقرير في العام 2017.
  • المتنصت الإيطالي، الذي تم حجب اسمه، حصل على اسم العميل المصري بعدما تبادل بطاقة عمل مع زميل.
  • عميل الاستخبارات المصري قال خلال الحديث "اعتقدنا أنّه جاسوس بريطاني. أوقفناه وبعدما وضعناه في السيارة اضطررنا لضربه. قمت بنفسي بضربه مرارا في وجهه".
  • الصحف الإيطالية قالت إن عنصر الاستخبارات المصري هو أحد خمسة عملاء قالت السلطات الإيطالية إنهم يحققون في قضية مقتل ريجيني، الذي اختفى فيما كان في طريقه ليستقل قطار الأنفاق غربي القاهرة في 25 من يناير/ كانون الثاني 2016.
  • الصحف قالت إنه تم نقل الحديث إلى المحققين الإيطاليين الذين طالبوا السلطات المصرية بتقديم مزيد من المعلومات بشأنه، خاصة ما يتعلق بمكان عنصر الاستخبارات.
  • الخارجية الإيطالية قالت على تويتر إنّها "تدعم طلب النيابة في روما الحصول على معلومات سعيا الى إحقاق العدالة لجوليو ريجيني".

  • عثر على جثة ريجيني، 28 عاما، على جانب طريق خارج القاهرة بعد تسعة ايام من اختفائه وهي تحمل آثار تعذيب.
  • أظهر تشريح إيطالي للجثة، في أعقاب نقل جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.
  • مقتل ريجيني أثر بشكل كبير على العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.
  • تنفي مصر تورط أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، وقالت السلطات المصرية في البداية إن ريجيني توفي في حادث سير، إلا أنها قالت لاحقا إنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.
المصدر : فرانس برس
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