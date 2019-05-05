صحف إيطالية: السلطات المصرية ظنت أن ريجيني جاسوس بريطاني

قالت صحف إيطالية إن السلطات المصرية اعتقدت أن الطالب الايطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا عام 2016، كان جاسوسا بريطانيا.

التفاصيل:

صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"كوريري ديلا سيرا" الإيطاليتان قالتا إن شخصا أدلى بشهادة جديدة بشأن مقتل ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، بعدما تنصت على أحد العاملين في أجهزة الاستخبارات المصرية.

الشاهد قال إن عنصر الاستخبارات المصري ذكر "الشاب الإيطالي" خلال حديث بالعربية عن الوضع المضطرب في مصر ضمن مؤتمر للشرطة في دولة أفريقية لم يسمها التقرير في العام 2017.

المتنصت الإيطالي، الذي تم حجب اسمه، حصل على اسم العميل المصري بعدما تبادل بطاقة عمل مع زميل.

عميل الاستخبارات المصري قال خلال الحديث "اعتقدنا أنّه جاسوس بريطاني. أوقفناه وبعدما وضعناه في السيارة اضطررنا لضربه. قمت بنفسي بضربه مرارا في وجهه".

الصحف الإيطالية قالت إن عنصر الاستخبارات المصري هو أحد خمسة عملاء قالت السلطات الإيطالية إنهم يحققون في قضية مقتل ريجيني، الذي اختفى فيما كان في طريقه ليستقل قطار الأنفاق غربي القاهرة في 25 من يناير/ كانون الثاني 2016.

الصحف قالت إنه تم نقل الحديث إلى المحققين الإيطاليين الذين طالبوا السلطات المصرية بتقديم مزيد من المعلومات بشأنه، خاصة ما يتعلق بمكان عنصر الاستخبارات.

الخارجية الإيطالية قالت على تويتر إنّها "تدعم طلب النيابة في روما الحصول على معلومات سعيا الى إحقاق العدالة لجوليو ريجيني".

Il Ministro #Moavero sostiene la rogatoria della Procura di Roma, nel forte auspicio che contribuisca al percorso di giustizia per Giulio #Regeni, in coerenza con le assicurazioni in tal senso, più volte ricevute dalle autorità egiziane. — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) May 5, 2019