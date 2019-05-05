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سياسة|روسيا

شاهد: مقتل العشرات في حريق طائرة ركاب بموسكو

5/5/2019

قالت السلطات الروسية في وقت متأخر، الأحد إن 41 شخصا لاقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوي سوبر جيت-100 اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها.

التفاصيل:

قالت لجنة التحقيق الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني "كان هناك 78 شخصا على متنها بينهم أفراد الطاقم".

وأضافت "طبقا لأحدث المعلومات فإن منهم 37 ناجيا".

أظهرت لقطات تلفزيونية الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبر جيت-100 وهي تهبط اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي منها.

تمكن الكثير من الركاب بعد ذلك من الخروج عبر زلاجات الطوارئ في الأبواب والتي تفتح تلقائيا في حالات الهبوط الاضطراري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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