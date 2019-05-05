شاهد: غارات الاحتلال تقصف مقر قيادة "الأمن الداخلي" بغزة

أعلنت وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، الأحد، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي، غربي مدينة غزة.

الاحتلال يقصف قيادة جهاز الأمن الداخلي:

قال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم إن "القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير المقر بشكل كامل" وأضاف أن "إقدام الاحتلال على هذه الجريمة، لن ينال من عزيمتنا".

أكد أن "جهاز الأمن الداخلي سيظل قائما بمهامه الوطنية في ملاحقة المتعاونين مع إسرائيل، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية المقاومة".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 17 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلتها الرضيعة، وإصابة 105 أشخاص، وفي المقابل قتل 3 إسرائيليين وأصيب العشرات، معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.