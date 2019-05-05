شاهد: غارات الاحتلال تقصف مقر قيادة "الأمن الداخلي" بغزة

أعلنت وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، الأحد، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي، غربي مدينة غزة.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 17 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلتها الرضيعة، وإصابة 105 أشخاص، وفي المقابل قتل 3 إسرائيليين وأصيب العشرات، معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.