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سياسة

شاهد: القسام وسرايا القدس تستهدفان ناقلة جند للاحتلال

5/5/2019

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

استهداف ناقلة جند إسرائيلية:
  • قالت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، في بيان صحفي مشترك إنه "في إطار عمليات الغرفة المشتركة (تضم الفصائل الفلسطينية) للرد على العدوان تم استهداف ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع)"، من دون مزيد من التفاصيل.
  • لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تصريحات تنفي أو تؤكد ما ورد في بيان "القسام" و"سرايا القدس".

في وقت سابق من، الأحد، أعلنت كتائب القسام، استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية قرب حدود شمال قطاع غزة. وقالت كتائب "القسام"، في تصريح مقتضب إن الاستهداف تم بصاروخ "موجّه ومطوّر، وأصاب المركبة بشكل مباشر".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وطفلتها الرضيعة، وإصابة 83 شخصا، في المقابل قتل 4 إسرائيليين وجرح العشرات جراء الصواريخ الفلسطينية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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