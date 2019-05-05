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شاهد: القسام تستهدف مركبة عسكرية للاحتلال بصاروخ موجه

5/5/2019

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن مركبة إسرائيلية تعرضت للقصف بصاروخ "كورنيت" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

مركبة إسرائيلية تعرضت للقصف بصاروخ "كورنيت":
 
  • قال جيش الاحتلال في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن "المركبة التي قُصفت قرب منطقة (ياد مردخاي) تعرضت لهجوم بصاروخ من نوع (كورنيت) ما استوجب إغلاق الطرق والتعزيز بقوات إضافية".
  • لم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الحادث وإن كان قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
  • في وقت سابق الأحد، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية قرب حدود شمال القطاع.
  • قالت كتائب "القسام"، في تصريح مقتضب إن الاستهداف تم بصاروخ "موجّه ومطوّر، وأصاب المركبة بشكل مباشر".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 17 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلتها الرضيعة، وإصابة 105 أشخاص، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات جراء الصواريخ الفلسطينية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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