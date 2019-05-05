حكم بالسجن على شقيق الرئيس الإيراني بتهم فساد

قضت محكمة إيرانية بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني وأقرب مساعديه، في اتهامات فساد غير محددة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

التفاصيل:

لم تذكر الوكالة مدة العقوبة التي وقعتها المحكمة على الدبلوماسي البارز أو تفاصيل الاتهامات.

نقلت الوكالة عن حميد رضا حسيني المسؤول القضائي قوله إن "هذا الشخص (حسين فريدون) لم تتم إدانته في بعض التهم، بينما حُكم عليه بالسجن بتهم أخرى".

حسيني قال إنه لا يمكنه تقديم مزيد من المعلومات نظرا لأن الحكم قابل للطعن عليه.

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