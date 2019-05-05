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سياسة|إيران

حكم بالسجن على شقيق الرئيس الإيراني بتهم فساد

حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني
حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني
5/5/2019

قضت محكمة إيرانية بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني وأقرب مساعديه، في اتهامات فساد غير محددة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

التفاصيل:
  • لم تذكر الوكالة مدة العقوبة التي وقعتها المحكمة على الدبلوماسي البارز أو تفاصيل الاتهامات.
  • نقلت الوكالة عن حميد رضا حسيني المسؤول القضائي قوله إن "هذا الشخص (حسين فريدون) لم تتم إدانته في بعض التهم، بينما حُكم عليه بالسجن بتهم أخرى".
  • حسيني قال إنه لا يمكنه تقديم مزيد من المعلومات نظرا لأن الحكم قابل للطعن عليه.
صراع قوى:
  • أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني يعتقدون أن القضية لها دوافع سياسية.
  • تعود وقائع الاتهامات المرتبطة بالمخالفات المالية بحق فريدون إلى عام 2016، في قضية يقال إن من أقامها محافظون من التيار الديني في الهيئة القضائية بالبلاد.
  • يعتقد أنصار الرئيس الإصلاحي روحاني أن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف إلى ممارسة ضغط على الرئيس.
  • احتجز فريدون للمرة الأولى في عام 2017 إلا أنه أطلق سراحه بكفالة بعد أن أمضى ليلة في الحجز.
  • بدأت محاكمته وستة آخرين في فبراير/شباط الماضي.
  • فريدون هو دبلوماسي ومقرب من شقيقه حسن روحاني، وغير اسمه الأخير في بداية حياته السياسية.
  • شارك فريدون في المحادثات التي أفضت في نهاية المطاف بالتوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
  • يمكن اعتبار الحكم على فريدون بأنه دلالة أخرى على صراع قوى بين روحاني والتيار المحافظ في بلد يحكمه المرشد الأعلى للثورة الإيراني آية الله علي خامنئي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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