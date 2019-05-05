باحثان أمريكيان: 9 أسباب تجعل تصنيف الإخوان منظمة إرهابية خطأ

قال باحثان أمريكيان بارزان إن هناك عدة أسباب دبلوماسية وقانونية وحقوقية وبراغماتية تجعل تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان منظمة إرهابية أمرا ينطوي على خطأ عميق.

قدم الباحثان في وقف كارنيغي للسلام الدولي ميشيل دن، وأندرو ميلر تسعة أسباب قالا إنها تجعل من تصنيف إدارة ترمب للجماعة، إذا حدث، أمرا لا يتسم بالحكمة على الإطلاق، وليس سوى حيلة سياسية ستؤدي إلى نتائج عكسية تجعل الأمريكيين أقل أمنا.

وهذه الأسباب التسعة هي: