الكونغرس الأمريكي يطلب المحقق الخاص مولر للشهادة أمامه

طلبت لجنة في الكونغرس الأمريكي من المحقق الخاص روبرت مولر الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 15 أيار/مايو بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سعى لعرقلة العدالة.

….to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019