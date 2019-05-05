الكونغرس الأمريكي يطلب المحقق الخاص مولر للشهادة أمامه

طلبت لجنة في الكونغرس الأمريكي من المحقق الخاص روبرت مولر الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 15 أيار/مايو بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سعى لعرقلة العدالة.

لجنة في الكونغرس طلبت من مولر الإدلاء بشهادته أمامها:

اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي طلبت من مولر الإدلاء بشهادته بشأن التحقيق الذي قاده على مدى نحو عامين بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016، وتوصل إلى أن ترمب سعى لمنع استكماله لكنه لم يشر إلى ما إذا كان من الواجب توجيه اتهام إليه بعرقلة سير العدالة.

ديفيد سيسيلين، وهو نائب ديموقراطي في اللجنة القضائية، قال لشبكة "فوكس نيوز" إن اللجنة اقترحت تاريخ 15 مايو/ أيار ليدلي مولر بشهادته أمام الكونغرس، وأنهم في انتظار موافقة المدعي الخاص عليه.

سيسيلين قال إنه لا يوجد "ضمان تام" بأن مولر سيدلي بشهادته، لكنه أوضح أن "البيت الأبيض أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا مولر لعدم الإدلاء بشهادته في الكونغرس، قائلا إن الديمقراطيين في الكونغرس يريدون "إعادة" لتقرير مولر الذي لم يجزم بأن مساعي الرئيس لتعطيل التحقيق تمثل عرقلة للعدالة.

ترمب: لم تكن هناك أي جريمة، إلا من قبل الطرف الثاني (وهو أمر من المذهل أن التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. على بوب (روبرت) مولر عدم الإدلاء بشهادته".

….to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019