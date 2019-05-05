الدفاع التركي: مصممون على حماية حقوقنا بشرق المتوسط وبحر إيجه

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.

التفاصيل:

وكالة "الأناضول" التركية للأنباء نقلت أكار قوله إن بلاده مصممة أيضًا على "الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها دولة ضامنة، وعدم السماح بفرض أمر واقع".

أكار دعا الجانب اليوناني إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارتها تركيا.

أكار: مصادر الطاقة الموجودة في بحر إيجه وشرق المتوسط "ينبغي أن تكون جسرا للسلام والحوار والاستخدام المشترك".

أكار: رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة ينبغي أن يتم بالتوافق".

أكار: تركيا لن تغض الطرف حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة.

أكار: تركيا واثقة في إمكانية حل كافة المشاكل، في إطار القانون الدولي، وحسن الجوار، والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية.

أكار: تركيا تتطلع لتحلي الجانب اليوناني بموقف بناء أيضًا.

أكار: تركيا لا تطمع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، ويجب الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة والسلام والاستقرار.

مصر تحذر:

وزارة الخارجية المصرية قالت إن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

بيان الخارجية المصرية: حذرت مصر من انعكاس أية إجراءات أُحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

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