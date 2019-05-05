البث الحي
سياسة

الجزائر: بن صالح يدعو إلى الحوار تمهيداً لانتخابات الرئاسة

الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
5/5/2019

دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى الحوار الشامل لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم انتخابات الرئاسة في 4 يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في خطاب له وجهه للجزائريين وبثه التلفزيون الرسمي:
  • بن صالح دعا إلى الحوار لـ "تجنيب البلاد الفراغ الدستوري وإفشال مخططات معادية". وفق قوله
  • قال بن صالح إن "الحوار الذكي وذي النية الصادقة هو السبيل الوحيد لتوفير الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة للخروج بشكل نهائي من عدم الاستقرار السياسي وسيكون للرئيس المنتخب الصلاحية للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب".
  • أضاف "أدعو كل الطبقة السياسية والمجتمعية إلى التعبئة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يعد وحده الكفيل بإفشال المخططات المعادية التي تدفع نحو الفراغ الدستوري وبالتالي الفوضى".
  • أفاد بن صالح بأن "المسؤولية تقع على الجميع لأن التهديدات التي تتربص ببلدنا ليست بالبساطة التي تبدو، وهي ذات مصدر خارجي ولها امتدادات داخلية وهي غاية في التعقيد"، دون الكشف عن طبيعتها ومن يقف وراءها.

يشار أن بن صالح حدّد فور تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يوم 4 يوليو/تموز المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية، لكن المعارضة والحراك الشعبي رفضوا هذه الخطوة وطالبوا برحيل كل رموز النظام السابق وعدم إشرافهم على المرحلة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

أبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

ترمب ينسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة (روتيرز)

تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا

الشرطة التركية تتابع الالتزام بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا (روتيرز)

أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)