وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور بعد صراع مع السرطان

توفيت معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبد النور، السبت، وهي مقيدة في سرير أحد مستشفيات بلدها، وفق مركز حقوقي إماراتي غير حكومي.
https://twitter.com/EmiratiAffairs/status/1124615268695719936?ref_src=twsrc%5Etfw
خالص الشكر والتقدير لوزارات السعادة والتسامح واللامستحيل في #الإمارات …
المعتقلة الإماراتية #علياء_عبدالنور فارقت الحياة وهي معتقلة..
فتاة مصابة بالسرطان وفي الأيام الأخيرة من حياتها.. لم يشفع لها عام التسامح ولا لوائح وزارة السعادة واللامستحيل في أن تموت في حضن والدتها.. pic.twitter.com/I1bdlGNOKu
— عادل مرزوق (@adelmarzooq) May 4, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1124637295598903298?ref_src=twsrc%5Etfw
نظام اللامستحيل في #الامارات بؤكد ان
من المستحيل ان يتمتع هذا النظام الشيطاني بالإنسانية او العدل اواحترام حقوق الانسان
من المستحيل ان يتحلى بالرحمة او الرشاد
من المستحيل ان يكون حاكم #أبوظبي إنسان بل هو نوع نادر من أشباه الرجال الزعران#علياء_عبدالنور https://t.co/6QXZNr83q6
— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 4, 2019
تعازينا لأسرة الفقيدة #علياء_عبدالنور ولشرفاء و #أحرار_الإمارات ..
ذهبت إلى بارئها تشتكي .. سجّانا ومسؤولين في #أبوظبي الذين رفضوا الإفراج عنها وهي المصابة بمرض السرطان ..
ماتت والقيد بيدها .. سيوضع يوم القيامة في أعناق كل ما ساهم بمعاناتها ..
رحم الله #علياء .. ستظل في علياء ..
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 4, 2019
هل تعلمون جريمة الحُرّة الإماراتية #علياء_عبدالنور لتموت بسجون المجرم #بن_زايد بلا رحمة؟
ناشطة اجتماعية جمعت تبرعات ومساعدات مالية للنساء والأطفال والمتضررين من الحرب في سوريا
تبنّت أرامل وأيتام،وساعدت بعض الأسر المحتاجة المقيمة في #الإمارات
إنها سيدة #التسامح والعطاء الحقيقية
👇 pic.twitter.com/Y8JSKDYMVh
— احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) May 4, 2019
https://twitter.com/ALshamsi789/status/1124636398227738624?ref_src=twsrc%5Etfw
توفيت المعتقلة الاماراتية #علياء_عبدالنور بعد تعايشت مع
ظلم الاعتقال،، وقسوة التعذيب،،
ووحشة السجن ،،ومعاناة المرض،،
واعظمها حسرة الاهل لفراقها،،
كم كانت نهاياتك مؤلمة يا اخيتي لكننا نقول ما يرضي الله وما يسعفنا أن الحياة قصيرة ولكنها دوارة والاهم "وما كان ربك نسيا"
— الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) May 4, 2019
رحم الله #علياء_عبدالنور التي فضحت باستشهادها النظام المتجبر القمعي في #ابوظبي الذي لم يرحم مريضه بالسرطان لتعيش آخر أيامها خارج السجن، هذا النظام أحد أهم أسباب ما يمر بمنطقتنا من ويلات و مظالم. اللهم و نحن علي أعتاب الشهر الكريم انتقم من حكام ابو ظبي بحق دعوة كل مظلوم
— Amr Darrag (@amr_darrag) May 4, 2019
صلاة الجنازة
عجمان بعد صلاة العصر
السبت 4/5/2019
جنازة[ علياء عبدالنور محمد ] يرحمها الله
بمسجد مقبرة الجرف
— خدمة جنائز الإمارات (@Janaza_uae) May 4, 2019
عزاؤنا إلي كل أحرار الأمة في وفاة الأخت #علياء_عبدالنور التي قضت في سجون بن زايد سنوات من الإعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من أبسط حقوقها … رحمة الله ومغفرته ورضوانه عليها .. ولعنة الله علي قاتليها .. وعند الله تجتمع الخصوم ولا قوة الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/IdmS9U33fZ
— مصطفي الدوفاني (@Alduofani) May 4, 2019
#الامارات71 | مركز الإمارات لحقوق الإنسان: ستظل قصة #علياء_عبدالنور شاهدة على ممارسات دولة الإمارات التي تتدعي التسامح ضد كل معتقلي الرأي الذين يدفعون ثمن اختلافهم مع أراء الدولة أو ممارستهم لنشاط حقوقي وحرية التعبير
| #الامارات #وفاة_علياء_عبدالنور_في_سجون_أبوظبي
@ECHRIGHTS pic.twitter.com/yiwkghKNHE
— الإمارات71 (@UAE71news) May 4, 2019