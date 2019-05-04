وزير الخارجية الإيراني يحذر من مواجهة أمريكية إيرانية

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إنه لا أحد من دول المنطقة سيكون في مأمن من أية مواجهة أمريكية إيرانية.

تصريحات ظريف:

الاتحاد الأوربي لم ينفذ عمليا سوى واحد في المئة من تعهداته وهذا سيجر تداعيات سلبية.

ما تريده إيران هو علاقات جيدة مع كافة دول الخليج بما فيها الدول التي تختلف مع طهران.

إيران ستواصل التخصيب:

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق النووي رغم التحذيرات الأمريكية.

أضاف خلال كلمة له في طهران بأنه يحق لإيران تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل استنادا إلى الاتفاق النووي وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق.

وتأتي تصريحات لاريجاني غداة تلويح أمريكي بفرض عقوبات على أي جهة تساعد إيران في توسيع محطة بوشهر النووية.

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني

وقالت الخارجية الأمريكية، السبت، إن أية مساعدة لتوسيع محطة بوشهر النووية الإيرانية يمكن أن تعرض من يقدمها لعقوبات أمريكية.

وأضافت أن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات إذا نُقـِل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لمبادلته باليورانيوم الطبيعي.

وأشارت إلى أنها لن تسمح بعد الآن بنقل الماء الثقيل هو الآخر إلى خارج إيران.

كما أكدت أنها ستحرص على مواصلة البرامج التي تحد من قدرة إيران على استئناف برنامجها النووي.

طهران ستواصل بيع النفط:

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال، السبت، إن بلاده ستواصل بيع النفط وتواجه المؤامرة الأمريكية لتصفير صادرات إيران النفطية.

أضاف خلال كلمة له في طهران أن واشنطن تشن حربا سياسية ونفسية ضد بلاده مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تمنع الشركات من التعاون مع إيران لاستهداف استقلال البلاد.

روحاني: علينا مواجهة المؤامرات الأمريكية لتصفير صادرات النفط ونواصل بيع نفطنا، الولايات المتحدة تنتهك القوانين الدولية وتمارس الضغط على الشركات لمنعها من التعاون مع إيران وتسعى لإضعاف عملتنا واستقلال البلاد.

روحاني: يجب علينا أن نرفع نسبة ذخائرنا من العملة الأجنبية ونرفع نسبة الصادرات غير نفطية.

روحاني: الإدارة الأمريكية تشن حربا سياسية ونفسية ضدنا وتسعى إلى تغيير النظام في إيران، واشنطن تهدف إلى نشر الخلاف في البلاد ويجب على الإيرانيين أن يتحدوا لمواجهة هذا الحرب.

الرئيس الإيراني حسن روحاني