مصر: حكم نهائي بالسجن 5 سنوات لحازم أبوإسماعيل

قضت محكمة النقض المصرية، السبت، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي السلفي البارز، حازم أبو إسماعيل، على حكم حبسه 5 سنوات إثر إدانته بالتحريض وحصار محكمة (شرق القاهرة).

التفاصيل:

مصدر قضائي أوضح في تصريحات صحفية أن "محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة) أيدت عقوبة السجن 5 سنوات بحق أبو إسماعيل و5 آخرين، إثر ادانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر في 19 من ديسمبر/كانون أول 2012، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، ورفضت الطعون المقدمة.

يعتبر حكم اليوم، نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة آخري وفق القانون المصري.

يعتبر حكم اليوم هو الثالث النهائي البات بحق أبو إسماعيل، عقب تأييد المحكمة ذاتها حكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل/ نيسان 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء (ديسمبر/ كانون أول 2014)، وفق مصدر قانوني.

خلفيات:

في يناير/ كانون الثاني 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإدانة أبو إسماعيل، و5 آخرين (حضوريا) بالسجن 5 سنوات من بينهم الناشط السلفي، خالد حربي، كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 آخرين (غيابيا) بالسجن 10 سنوات.

أبو إسماعيل خلال إحد جلسات محاكمته