ليبيا: قوات الوفاق تعزز مواقعها وسقوط قتلى من قوات حفتر

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترفِ بها دوليا، أن وحداتها المتقدمة عززت مواقعها بمحور وادي الربيع جنوب طرابلس.

بيان لعملية بركان الغضب:

قوات حكومة الوفاق أعلنت في بيان مقتضب لعملية "بركان الغضب"، أسر خمسة جنود من قوات حفتر.

أضافت أنها تمكنت من تدمير دبابة وآلية عسكرية والاستيلاء على أخرى.

الوضع الميداني:

نقل مراسل الجزيرة عن قيادي في قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق قوله، إن قوات الوفاق تمكنت من تحقيق تقدم ميداني في جبهة وادي الربيع.

أشار القيادي العسكري إلى أن هدف القوات التابعة لحكومة الوفاق، هو السيطرة على تقاطع طرق وادي الربيع الذي يربط بين منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوب العاصمة.

نقل مراسل الجزيرة في ليبيا عن مصدر محلي قوله إن تسعة مسلحين تابعين للّواء المتقاعد خليفة حفتر قتلوا في هجوم شنه مجهولون على مركز تدريب في مدخل مدينة سبها الشمالي جنوبي ليبيا.

قال المصدر إن الهجوم يعد الأول داخل المدينة منذ سيطرة قوات حفتر عليها في شهر فبراير/ شباط الماضي.

أرجع المصدر هذا الهجوم إلى ضعف الوجود الأمني في المدينة بسبب توجه أغلب كتائب الجنوب للقتال ضمن صفوف قوات حفتر في العاصمة طرابلس.

أفادت وكالة "رويترز" أن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

بيان وزارة الداخلية لحكومة الوفاق: