ليبيا: استمرار الجمود في معركة طرابلس وفرار المزيد من المدنيين

استعر القتال في المعركة التي تستهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مع عدم تمكن أي طرف من تحقيق مكاسب ميدانية مع دخول هجوم قوات حفتر على حكومة الوفاق الليبية، أسبوعه الخامس.

حفتر يحشد ويخفق في اختراق دفاعات طرابلس:

خلال الأيام القليلة الماضية، حشدت قوات حفتر المزيد من المقاتلين والأسلحة الثقيلة على خط المواجهة، لكنها لم تتمكن من اختراق دفاعات قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا عند الضواحي الجنوبية لطرابلس.

قوات حفتر تحركت على جزء من خط المواجهة هذا الأسبوع لكن صدته القوات الموالية لحكومة طرابلس والتي أقامت حواجز، استخدمت في بعضها حاويات شحن، على الطرق الجنوبية حيث تتمركز دبابات وقطع مدفعية.

استعادت قوات طرابلس بعض المواقع لكن محللين يقولون إن التهديد الذي يمثله ما يسمى بالجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) سيستمر ما دام يحتفظ بقاعدته الأمامية في مدينة غريان على بعد 80 كيلومترا جنوبي طرابلس.

توقف جهود التسوية السلمية في ليبيا: