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سياسة|الدنمارك

فيسبوك يعلق حساب سياسي دنماركي أساء للمسلمين

اليميني المتطرف راسموس بالودان رئيس حزب (الاتجاه الصلب) الدنماركي
اليميني المتطرف راسموس بالودان رئيس حزب (الاتجاه الصلب) الدنماركي
4/5/2019

علق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حساب رئيس حزب (تشديد الاتجاه) الدنماركي -يميني متطرف- راسموس بالودان، لنشره صورة مسيئة للمسلمين.

مخالفة قواعد النشر:
  • رئيس حزب تشديد الاتجاه الدنماركي، قال في بيان اليوم إن إدارة فيسبوك علقت حسابه، لمخالفته قواعد النشر.
  • مدير الاتصال في فيسبوك بالدنمارك "بيتير مونستير" أكد في تصريحات لوسائل الإعلام، إغلاق الحساب الرسمي، لرئيس الحزب اليميني المتطرف، وأوضح أن قواعد استخدام موقع التواصل الاجتماعي، متساوية بين الجميع.
  • اليميني المتطرف بالودان، أقدم قبل أيام، على حرق نسخة من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.
  • ذكرت صحيفة (إكسترا بلاديت) الدنماركية، أن بالودان،أقدم على إلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء خلال احتجاج شارك فيه مع أنصار حزبه، اعتراضا على أداء المسلمين لصلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان الدنماركي.
  • في 22 مارس/آذار 2019، أحرق بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام حشد من المصلين خلال أدائهم صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا، رغم أنهم حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة.
  • كان رئيس الحزب الدنماركي – اليميني المتطرف، قد أثار انتقادات واسعة، لقيامه بإلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء، في حي يقطنه عدد كبير من المسلمين بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قبل أسبوعين، في ثاني حادثة من نوعها بهذا البلد.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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