شاهد: طائرة تنزلق إلى نهر بفلوريدا وإصابة 21 شخصا

انزلقت طائرة من طراز (بوينغ 737) تقل 143 شخصا من على مدرج مطار إلى مياه نهر سانت جونز في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية.
التفاصيل:
- قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينغ 737 هبطت على سطح مياه نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل.
- انزلقت الطائرة من على مدرج المطار إلى نهر سانت جونز في الجمعة أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية خلال عاصفة رعدية ما أدى إلى إصابة 21 شخصا.
- لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة. وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن كل الأشخاص الذين نُقلوا إلى مستشفى للعلاج وعددهم 21 شخصا حالتهم طيبة.
- كانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 قادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا وعلى متنها 136 راكبا إلى جانب طاقم مؤلف من سبعة أفراد، وقال متحدث باسم القاعدة الجوية إن الطائرة كانت قادمة من كوبا.
- الطائرة سقطت في النهر في نهاية المدرج في قاعدة جاكسون فيل الجوية التابعة للبحرية في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي حسبما قال متحدث باسم قاعدة فلوريدا الجوية.
- قال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة" أحياء وتم حصرهم" ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.
- أرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي أير إنترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.
- وقال ليني كيري رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن الرئيس دونالد ترمب اتصل به ليعرض عليه المساعدة.
- شركة (ميامي أير إنترناشيونال) شركة طيران للرحلات الشارتر وتملك أسطولا من طائرات بوينغ 737-800.