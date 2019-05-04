شاهد: طائرة تنزلق إلى نهر بفلوريدا وإصابة 21 شخصا

انزلقت طائرة من طراز (بوينغ 737) تقل 143 شخصا من على مدرج مطار إلى مياه نهر سانت جونز في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية.

التفاصيل: