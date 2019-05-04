شاهد: المئات يشيعون جثامين 4 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة

شيّع المئات في قطاع غزة جثامين 4 شهداء فلسطينيين استشهدوا أمس الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي لموقع لحركة حماس، والاعتداء على المشاركين مسيرة العودة قرب حدود القطاع.

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