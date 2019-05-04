شاهد: أنين رضيعة بعد انتشالها من تحت الأنقاض ومقتل أفراد أسرتها

"خديجة علي الحمدان"، طفلة تبلغ من العمر عامين، خرجت من الأنقاض بعد قصف روسي طال مزرعة دواجن بالقرب من بلدة "كنصفرة" بريف إدلب، حيث يعمل والدها حارسا بها ويقيم بها مع أسرته.

وكانت أسرة خديجة قد نزحت من قرية "معرتماتر" بريف إدلب الجنوبي.

فقدت الطفلة خديجة جميع أفراد أسرتها في القصف. وهم: والدها "علي" ووالدتها "سهام" وشقيقها "محمد" وشقيقتها "غزالة".

مقتل المزيد من المدنيين

قتل 7 مدنيين، الجمعة، في قصف مدفعي وجوي للنظام السوري وحلفائه، استهدف عدة بلدات وقرى بمنطقة خفض التصعيد، شمال غربي البلاد.

أفادت مصادر محلية للأناضول، أن القصف استهدف بلدة كنصفرة، وقرى ترملا، وبسقلا، وحاس، ومعرتحرمة، وإبلين، والنقير، وبيدر شمسو، وابديتا، وإحسم، والهبيط بريف إدلب الجنوبي، ومدينة كفرنبودة، وقرى الحويز، وجب سليمان، وقليدين، بريف حماة.

أوضحت مصادر من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) للأناضول، أن 5 مدنيين قتلوا في إحسم، نتيجة قصف النظام بالبراميل المتفجرة، مساء الجمعة.