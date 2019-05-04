ثالث إجراء أمريكي ضد إيران خلال 3 أسابيع.. وروحاني يدعو للمقاومة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إن إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأمريكية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية.

وجاءت تصريحات روحاني التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء بعد يوم من تحرك واشنطن لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية في تكثيف لحملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.

تصريحات روحاني

أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي… ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة.

يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا.

أمريكا ستتخلى عن هذه اللعبة فقط حين تدرك أنها لا تستطيع تحقيق شيئا. ليس أمامنا سبيل إلا المقاومة والاتحاد.

عائدات البلاد من صادرات السلع غير النفطية بلغت نحو 43 مليار دولار خلال العام الماضي ونفس المقدار تقريبا من صادرات النفط.

أمريكا تسعى لخفض صادراتنا من السلع النفطية وغير النفطية لذا علينا التصدي لمحاولاتها منع تصدير نفطنا من خلال زيادة صادرات البلاد.

حربنا اليوم هي الحرب على الأمل. يريدون أن يحطموا آمالنا وعلينا إجهاض أحلامهم.

يريدون قطع واردتنا من العملات الأجنبية … يريدون أن يزرعوا الفتنة في البلاد. يريدوننا منقسمين، أن تواجه بعضنا البعض.

حملة ضد إنتاج إيران لليورانيوم

تحركت الولايات المتحدة يوم الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية مكثفة حملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.

في نفس الوقت جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إعفاءات من العقوبات الأمريكية ليسمح لروسيا والصين ودول أوربية بمواصلة برامج للتعاون تهدف إلى منع إيران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الإعفاءات لن تمنح إلا لمدة 90 يوما فقط وهي فترة أقصر مما كان ساريا من قبل.

تضمنت الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة أمس الجمعة وقف الإعفاء من العقوبات الذي سمح لإيران بتخزين أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بمنشأة نطنز النووية الرئيسية بموجب الاتفاق النووي.

قالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار إيران على وقف إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو مطلب رفضته إيران مرارا.

قالت أورتاغوس "يجب أن توقف إيران كل أنشطتها ذات الحساسية المتعلقة بالانتشار (النووي) بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. ولن نقبل بأي إجراء يدعم استمرار هذا التخصيب". وأضافت أنه اعتبارا من اليوم السبت فإن بإمكان الولايات المتحدة تطبيق عقوبات لمنع أي دعم لإيران لتوسيع محطة بوشهر للطاقة النووية وهي الوحيدة من نوعها في هذا البلد.

قالت أورتاغوس إن الولايات المتحدة لن تمدد كذلك إعفاءات سمحت لإيران بشحن مخزون المياه الثقيلة الذي تنتجه بمنشأة أراك إلى سلطنة عمان بما يزيد عن حد 300 طن المحدد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

إجراءات أمريكية