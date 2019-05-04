تصعيد جديد في غزة.. التطورات لحظة بلحظة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الجمعة الماضي، إلى 29.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ، صباح السبت، عبر قصف متواصل لمواقع المقاومة ومباني وأراضي المدنيين، فيما ترد المقاومة بإطلاق صواريخ على مستوطنات "غلاف غزة".

واتجهت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، إلى التصعيد، في أعقاب مخالفة "إسرائيل" لقواعد الاشتباك الخاصة بتفاهمات التهدئة واستهداف المتظاهرين على حدود غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، مساء الجمعة الماضية، الأمر الذي دفع المقاومة للرد بقنص عسكرييْن إسرائيلييْن بينهم ضابط.

آخر التطورات:

سقط أربعة قتلى إسرائيليين بصواريخ المقاومة التي أعلنت استهدافها مركبتين عسكريتين.

قال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت إحداها عن استشهاد عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي شرق مخيم البريج، حيث نقلا إلى المستشفى أشلاء.

أشار المراسل إلى أن القصف الإسرائيلي دمر مقر جهاز الأمن الداخلي بالكامل، ليرتفع عدد المباني المدمرة إلى 13 مبنى، إضافة إلى العديد من المنازل التي أصابها القصف بأضرار كبيرة.

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية.

2:36 طائرات الاحتلال تقصف نقطة للمقاومة جنوب شرقي غزة وإصابة أحد المدنيين.

2:34 كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية شمال القطاع بصاروخ موجه مطور وتصيبها بشكل مباشر.

2:30 عصرًا، أربعة جرحى في قصف إسرائيلي شرق دير البلح.

2:20 مراسلة الجزيرة: مقتل إسرائيليْن متأثرين بجروحهما إثر سقوط قذائف صاروخية على عسقلان.

مراسل الجزيرة مباشر: مقتل أحد المستوطنين متأثرًا بإصابته إثر سقوط صاروخ على سيارته في سيدروت.

2:01 يديعوت أحرونوت: إصابة مستوطن بجروح حرجة، جراء سقوط صاروخ على سيارة في "سيدروت".

2:00 استهداف جيب عسكري شمالي القطاع وأنباء أولية عن قتلى في صفوف جنود الاحتلال.

2:00 القناة 7 الإسرائيلية: إصابة مستوطنة بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ بالقرب من سيارتها في منطقة "حوف أشكلون" بغلاف غزة.

1:38 وزارة الصحة بغزة : شهيدان في قصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مواقع ومبان في انحاء متفرقة من غزة.

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تقول إنها قصفت بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ ردًا على قصف منازل المدنيين في غزة.

مراسل الجزيرة: فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن قصف بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ.

1:22 الاحتلال يستهدف منزلا شرق مدينة رفح.

1:22 اصابة خطيرة جراء استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

1:13 والا الإسرائيلي: رشقة صاروخية ثقيلة من قطاع غزة، وصفارات الإنذار تدوي في غالبية الجنوب.

1:11 صافرات الإنذار تدوي في رحوفوت قرب مدينة "تل أبيب" المحتلة.

القناة 13 الإسرائيلية: 4 إصابات في عسقلان بينها إصابة خطيرة و2 حالتهم متوسطة.

يديعوت أحرنوت: وابل كثيف من الصواريخ تنطلق من غزة باتجاه عسقلان وأشدود ومحيطهما.

1:09 مفزاك لايف: إصابات في عسقلان جراء سقوط الصواريخ قبل قليل.

1:07 المقاومة تكثف قصف مستوطنات الاحتلال والصواريخ تنهمر على عسقلان وأسدود وبئر السبع.

12:38 الإعلام الإسرائيلي: سقوط صاروخ في ساحة منزل بالمجلس الإقليمي شاطئ عسقلان.

12:34 استهداف منزل شرق بني سهيلا شرقي خانيونس.

12:15 الاحتلال يدمر منزلًا بالنصيرات عبر الطيران الحربي، واستهداف مواطنين جنوبي القطاع.

مراسل الجزيرة: نتنياهو يأمر الجيش بمواصلة هجماته على قطاع غزة بقوة.

11:09 طائرات الاحتلال تواصل شن غارات متفرقة على أهداف متفرقة بالقطاع.

10:48 المدفعية تعاود قصف أهداف شرقي مدينة غزة.

10:40 إصابة 4 مواطنين باستهداف إسرائيلي لمنزل في منطقة الفخاري شرق خانيونس جنوب القطاع.

10:22 مدفعية الاحتلال تستهدف بقذائفها أراضي المواطنين شرقي مدينة غزة.

10:03 الصحة: 7 شهداء و65 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

9:28 إصابتان في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الجديدة شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

9:27 الاحتلال ينقل لواء مدرعات إلى حدود قطاع غزة

9:18 الاحتلال يستهدف مواطنين شرق غزة وأنباء عن إصابات.

9:10 طائرات الاحتلال تقصف مقرا للبحرية الفلسطينية غربي مدينة غزة.

9:08 صباحًا بلدية "ليشون لتسيون" تأمر بفتح الملاجئ.

8:52 مدفعية الاحتلال تقصف نقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة

8:42 مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق بشمال قطاع غزة.

8:31 طائرات الاحتلال تقصف موقع البحرية غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

7:51 المقاومة تطلق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال.

7:46 استهداف دراجة نارية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة بصاروخ استطلاع وإصابة سائقها.

7:36 المقاومة تُطلق رشقة صاروخية جديدة والقبة الحديدية تحاول التصدي.

7:10 الإعلام العبري: المقاومة الفلسطينية أطلقت 430 صاروخًا صوب مستوطنات الاحتلال، وتوسع ردها.

6:58 طائرات الاحتلال تقصف موقعًا لسرايا القدس شرق خانيونس.

6:55 قصف موقع الواحة شمال قطاع غزة.

6:46 قصف استراحة اللؤلؤة غرب موقع بدر الشاطيء بالطيران الحربي.

6:40 غارات على موقع للمقاومة في المغازي.

06:03 طائرات الاحتلال تقصف موقع الكتيبة 13 في مخيم المغازي وسط القطاع.

5:45 صباح الأحد، طائرات الاحتلال تقصف منزلا في رفح وتدمره بالكامل.

05:30 طائرات الاحتلال المسيرة تقصف موقع سرايا القدس قرب مدرسة ابن النفيس في الزنة ببني سهيلا شرق خانيونس بصاروخين .

04:55 فجر الأحد، طائرات الاحتلال تقصف أرضًا زراعية شرقي خانيونس.

03:10 طائرات الاحتلال تقصف مسجد المصطفى بالشاطئ غرب غزة واشتعال النيران فيه وإصابة مواطنين.

02:05 طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة غربي مدينة غزة.

01:20 طائرات الاحتلال الحربية تقصف بصاروخين منزلا لعائلة بمخيم خانيونس ما تسبب بدمار كبير في المكان.

00:50 طائرات الاحتلال تطلق 4 صواريخ على موقع غرب خانيونس.

00:30 طائرات مروحية تقصف بصاروخ مكتبا للشرطة البحرية بميناء غزة ولا إصابات

00:10 منتصف ليلة الأحد، طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة وسط خانيونس وتدمره بالكامل.

مراسل الجزيرة مباشر: الاحتلال يركز قصفه على مواقع للمقاومة ونقاط الرصد والضبط الميداني.

المتحدث باسم جيش الاحتلال: بدأنا هجوما على أهداف لحركتي حماس والجهاد في غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مجددا على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف مواقع في قطاع غزة.

إسرائيل تغلق مجالها الجوي حول قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري المتواصل.

حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بالعدوان على شعبنا ولن تترك قطرة دم تذهب هدرا.

حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالدفاع عن شعبها وردع الاحتلال.

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد السبت، اجتماعا مع رؤساء الأركان والشاباك ومجلس الأمن القومي لبحث التصعيد.

الأناضول: الطائرات الإسرائيلية قصفت أراض زراعية في مناطق متفرقة من بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، شمالي القطاع.

شهود عيان: الآليات المدفعية قصفت بعدة قذائف مراصد تتبع للفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة قرب الحدود الشرقية لمدينتي رفح وخانيونس، جنوبي القطاع، وبلدة جحر الديك.

وزارة الصحة الفلسطينية: أربعة مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء القصف شمالي القطاع.

وزارة الصحافة الفلسطينية: استشهاد شاب في غارة جوية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

القناة 12 العبرية: أكثر من 100 صاروخ أطلقت من غزة تجاه المناطق الإسرائيلية المحيطة بالقطاع بما فيها مدينتي سديروت وعسقلان.

الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تدعو في بيان المستوطنين في محيط غزة إلى البقاء قريبين من الغرف المحصنة، أو الملاجئ تحسبا لتدهور القصف.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق عدة محاور طرق في محيط قطاع غزة.

قوات الجيش الإسرائيلي تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مزارعين فلسطينيين ورعاة أغنام شرقي مدينة غزة.

الأناضول: وزارة التربية في غزة تقرر إخلاء المدارس في عدة مناطق معرضة لخطر القصف الإسرائيلي.

شمعون أران محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلية: إلغاء جميع مباريات كره القدم المقررة في جنوب إسرائيل اليوم بسبب التصعيد مع غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أكثر من منطقة في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يغلق شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة.

القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في منطقة أسدود ومناطق إسرائيلية متاخمة للحدود مع قطاع غزة.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ للمقاومة في غزة.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارتين على قطاع غزة.

#عاجل | مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي شمالي قطاع #غزة والمقاومة ترد بإطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع https://t.co/flueaYuUio — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2019