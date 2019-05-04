بوادر توتر بين واشنطن وبكين على خلفية "معسكرات اعتقال" الإيغور

اتهمت الولايات المتحدة الصين بوضع أكثر من مليون شخص من الأقلية المسلمة في "معسكرات اعتقال".

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راندال شريفر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن سياسة وزارة الدفاع بآسيا، قال خلال إفادة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أثناء مناقشة أوسع عن الجيش الصيني إن "الحزب الشيوعي (الصيني) يستخدم قوات الأمن لسجن المسلمين الصينيين بشكل جماعي في معسكرات اعتقال" مقدرا أن عدد المسلمين المعتقلين قد" يقترب من ثلاثة ملايين مواطن".

دافع شريفر عن استخدامه لتعبير ارتبط عادة بألمانيا النازية بوصفه ملائما في ظل هذه الظروف.

عندما سأل صحفي شريفر عن سبب استخدامه هذا التعبير قال إن له ما يبرره "في ضوء ما نعرفه عن حجم الاعتقال وهو ما لا يقل عن مليون؛ ولكن من المرجح أنه يقترب من ثلاثة ملايين مواطن من بين سكان يبلغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة. ومن ثم شريحة كبيرة جدا من السكان، و(في ضوء) ما يحدث هناك، وأهداف الحكومة الصينية وتصريحاتها العلنية يصبح ذلك على ما أعتقد وصفا ملائما جدا".

اعتقالات جماعية وحالات انتحار