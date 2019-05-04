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سياسة|السودان

السودان: قوات الدعم السريع تحاول فض الاعتصام أمام قيادة الجيش

4/5/2019

قامت مجموعة من قوات الدعم السريع السودانية، السبت، بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

التفاصيل:
  • أفاد شهود عيان للأناضول، أن جنودا من الدعم السريع، وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا في إزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس، واشتبكوا مع المحتجين، ما أدى إلى إصابة مواطن، أسعف فورا إلى إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام.
  • شاهد عيان قال إن "المحتجين وقفوا سدا منيعا، رفضا لإزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية".
  • تابع الشاهد "ضباط من الجيش برتب رفيعة (لم يذكرها)، وصلوا إلى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع، والمحتجين، وأعلنوا صراحة بأن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن تستطيع أي قوة فضهم بالقوة".
  • مضى الشاهد بالقول "يبدو أنها محاولات فردية، من جنود قوات الدعم السريع، حيث إن قائدهم، محمد حمدان دقلو، أعلن أكثر من مرة رفضه فض الاعتصام بالقوة.

  • في نيالا بإقليم دارفور، قامت قوات الأمن بتفريق متظاهرين بالقوة.

المصدر : الأناضول
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