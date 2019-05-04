الديمقراطيون يمهلون وزير العدل لتقديم تقرير مولر كاملا

أمهل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي "جيرولد نادلر" وزير العدل وليام بار حتى صباح الإثنين لاطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

الموعد النهائي:

أبلغ رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، وزير العدل بالموعد النهائي المحدد في التاسعة صباح الإثنين في رسالة أرسلها الجمعة بعدما تخلف بار عن حضور جلسة للجنة يوم الخميس.

أثار رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية، الخميس غضب النواب الديمقراطيين واتهمته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بالكذب على الكونغرس وقالت "هذه جريمة".

نادلر قال إنه قد يتحرك لاتهام بار بازدراء الكونغرس بسبب رفضه الالتزام بطلب إحضار النسخة الكاملة لتقرير مولر الذي يتناول تدخل روسيا لصالح الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وما تلا ذلك من محاولات للرئيس لعرقلة التحقيق.

وزير العدل الأمريكي يرفض المثول

كان وزير العدل الأمريكي وليام بار، قال الأربعاء إنه لن يحضر جلسة تعقدها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن دور روسيا في انتخابات الرئاسة.

الوزير بيل بار، أعلن أنه لن يدلي بشهادته أمام مجلس النواب الخميس بشأن طريقة تعامله مع تقرير روبرت مولر، المحقّق الخاص في تدخّل روسيا في الانتخابات الأمريكية، ما أثار المواجهة مع الديمقراطيين.

جيري نادلر يمهل وزير العدل حتى صباح الإثنين لتقديم تقرير مولر كاملا