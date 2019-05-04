إدانة تركية لقصف الاحتلال مبنى يضم وكالة الأناضول في غزة (فيديو)

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مكتب وكالة الأناضول في قطاع غزة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان، على حسابه في موقع تويتر، تعليقا على قصف طائرات إسرائيلية مبنى يضم مكتب الأناضول في غزة.

ظلم إسرائيلي

أردوغان قال "ندين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مكتب وكالة الأناضول للأنباء في غزة".

أردغان أضاف "ورغم كافة هذه الاعتداءات ستواصل تركيا ووكالة الأناضول الصدح بصوت الحق وإيصال حقيقة الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكل المناطق الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم".

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza. Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2019

تدمير

دمرت مقاتلات إسرائيلية، مبنى وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة الأناضول.

مراسل الأناضول أفاد أن المقاتلات استهدفت المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، من دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات تحذيرية قبيل استهداف المبني؛ وبناء عليه تم إخلاء مقر "الأناضول" من الموظفين.

لم تعلن وزارة الصحة بغزة عن وقوع ضحايا جراء قصف المبنى أو محيطه.

المبنى الذي يضم وكالة الأناضول يتكون من 7 طوابق يضم كل طابق شقتين، ويوجد فيه مكاتب لمؤسسات مختلفة، ويقع وسط مربع سكني.

مكتب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار، والصور، والفيديو.

متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن قال في تغريدة نشرها، السبت، عبر حسابه في موقع تويتر: "إسرائيل قصفت مبنى يضم مكتب وكالة الأناضول في غزّة مظهرة نموذجًا جديدًا للعدوان".

قالن أضاف: "نُدين بشدّة هذا الهجوم الذي من الواضح أن هدفه هو تغطية جرائم إسرائيل الجديدة".

İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Amacın, İsrail’in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. @anadoluajansi’na geçmiş olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 4, 2019

حتى النهاية

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال إن استهداف مبنى يضم مكتب وكالة الأناضول في غزة، يعتبر مثالًا جديدًا على عدوانية إسرائيل، مشددًا أن العنف الذي تمارسه تل أبيب جريمة ضد الإنسانية.

أكد تشاوش أوغلو أن تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى النهاية، وحتى لو بقيت وحيدة في هذا النضال، كما أكد أن مسؤولية هذا الهجوم يقع على عاتق إسرائيل وأولئك الذين يشجعونها على ارتكاب مثل هذه الممارسات.

الحكومة الفلسطينية

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أدان الاستهداف الإسرائيلي للمبنى.

في تصريح للأناضول، السبت، حذر ملحم إسرائيل من استهداف وسائل الإعلام والصحفيين في غزة، واعتبر ذلك محاولة لضرب وإبعاد الشهود، تمهيدا لأية حماقات أو مجازر قد يتم ارتكابها في القطاع.

تصعيد إسرائيلي