إدانة تركية لقصف الاحتلال مبنى يضم وكالة الأناضول في غزة (فيديو)

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مكتب وكالة الأناضول في قطاع غزة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان، على حسابه في موقع تويتر، تعليقا على قصف طائرات إسرائيلية مبنى يضم مكتب الأناضول في غزة.

ظلم إسرائيلي

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.

Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2019