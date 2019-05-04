أردوغان يجدد مطالبته بإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في خطاب بإسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية التي أٌعلن فيها فوز المعارضة في إسطنبول.

التفاصيل:

أردوغان قال "يقول لي المواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات، فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة".

الرئيس التركي أضاف "من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا ضمائر مواطنينا".

"تجاوزات كبيرة" شابت العملية الانتخابية

تجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتبارا من الاثنين للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، مطالبا بإلغاء الانتخابات في إسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.

خلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 من مارس/آذار الفائت، فاز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، متقدما عليه بأقل من 15 ألف صوت فقط.

لكن الرئيس التركي تحدث عن "تجاوزات كبيرة" شابت العملية الانتخابية. ويتهم الحزب الحاكم مسؤولين في مراكز الاقتراع بأنهم تعمدوا التقليل من عدد الأصوات التي نالها يلدريم.

أعلنت نيابة أسطنبول، الخميس، أنه تم فتح ثلاثين تحقيقا وأن أكثر من مئة مسؤول في مراكز اقتراع تم استدعاؤهم لاستجوابهم.

في المقابل، يتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان بأنه يصر على التمسك بأسطنبول بكل الوسائل، كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد.

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