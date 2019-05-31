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سياسة

260 ألفا صلوا الجمعة الأخيرة من رمضان في "الأقصى"

31/5/2019

أدى 260 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط قيود إسرائيلية مشددة واستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث.

التفاصيل
  • الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 260 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.
  • الخطيب: ما زال المصلون يتوافدون إلى المسجد الأقصى حتى بعد انتهاء صلاة الجمعة من أجل إحياء ليلة السابع والعشرين والتي تعرف بليلة القدر في المسجد.
  • تدفقت هذه الأعداد الكبيرة إلى المسجد رغم الأجواء الحارة جدا وإجراءات السلطات الاسرائيلية.
  • كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين بدأوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ أمس فيما ينتظر أن يبقى آلاف منهم لإحياء ليلة القدر في المسجد مساء اليوم.
  • انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في أنحاء مدينة القدس وبخاصة في محيط البلدة القديمة وفي أزقتها وقرب بوابات المسجد الأقصى.
  • كانت فرق الكشافة ولجان النظام عاونت منذ ساعات الصباح حراس وسدنة المسجد الأقصى في ترتيب الأمور في ساحات المسجد وإرشاد المصلين.
  • انتشرت الفرق الطبية في ساحات المسجد لتقديم المساعدة للمصلين عند الحاجة.
  • للجمعة الرابعة على التوالي منعت إسرائيل الفلسطينيين الذكور من سكان الضفة الغربية دون سن الأربعين عاما من المرور عبر الحواجز العسكرية للوصول إلى مدينة القدس وأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
  • كما حرمت إسرائيل جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.
  • قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين اليوم الجمعة أحدهما طفل في الخامسة عشرة من العمر في بيت لحم والآخر شاب فلسطيني قتلته القوات في القدس بزعم طعنه إسرائيليين اثنين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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