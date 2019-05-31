260 ألفا صلوا الجمعة الأخيرة من رمضان في "الأقصى"

أدى 260 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط قيود إسرائيلية مشددة واستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث.

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