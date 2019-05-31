260 ألفا صلوا الجمعة الأخيرة من رمضان في "الأقصى"

أدى 260 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط قيود إسرائيلية مشددة واستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث.
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- الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 260 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.
- الخطيب: ما زال المصلون يتوافدون إلى المسجد الأقصى حتى بعد انتهاء صلاة الجمعة من أجل إحياء ليلة السابع والعشرين والتي تعرف بليلة القدر في المسجد.
- تدفقت هذه الأعداد الكبيرة إلى المسجد رغم الأجواء الحارة جدا وإجراءات السلطات الاسرائيلية.
- كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين بدأوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ أمس فيما ينتظر أن يبقى آلاف منهم لإحياء ليلة القدر في المسجد مساء اليوم.
- انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في أنحاء مدينة القدس وبخاصة في محيط البلدة القديمة وفي أزقتها وقرب بوابات المسجد الأقصى.
- كانت فرق الكشافة ولجان النظام عاونت منذ ساعات الصباح حراس وسدنة المسجد الأقصى في ترتيب الأمور في ساحات المسجد وإرشاد المصلين.
- انتشرت الفرق الطبية في ساحات المسجد لتقديم المساعدة للمصلين عند الحاجة.
- للجمعة الرابعة على التوالي منعت إسرائيل الفلسطينيين الذكور من سكان الضفة الغربية دون سن الأربعين عاما من المرور عبر الحواجز العسكرية للوصول إلى مدينة القدس وأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
- كما حرمت إسرائيل جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.
- قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين اليوم الجمعة أحدهما طفل في الخامسة عشرة من العمر في بيت لحم والآخر شاب فلسطيني قتلته القوات في القدس بزعم طعنه إسرائيليين اثنين.