صحيفة: بيونغ يانغ أعدمت 5 مسؤولين بسبب فشل قمة هانوي

أعدمت بيونغ يانغ مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي التي جمعت زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي في فبراير/ شباط، كما أفادت الجمعة صحيفة كورية جنوبية.

بيونغ يانغ أعدمت مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي:

صحيفة "شوسون إلبو" قالت إن كيم هيوك شول الذي كٌلف بالعمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم جونغ أون، أعدم رميا بالرصاص "لخيانته القائد الأعلى" بعدما أعادته الولايات المتحدة إلى بلاده قبيل القمة.

الصحيفة أكدت نقلا عن مصدر لم تحدده أن "كيم هيوك شول أعدم في مارس/ آذار في مطار ميريم مع أربعة مسؤولين في الخارجية بعد تحقيق". ولم تذكر الصحيفة أسماء المسؤولين الآخرين الذين أعدموا.

وزير الوحدة في كوريا الجنوبية والذي يتولى العلاقات بين الكوريتين، رفض أن يعلق على ما ذكرته صحيفة "شوسون إلبو".

الصحيفة قالت إن شين هيي يونغ مترجمة كيم، أرسلت أيضاً إلى السجن بسبب خطأ في الترجمة خلال القمة.

تابعت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أن يونغ لم تترجم مقترح كيم الجديد عندما أعلن ترمب أن "لا اتفاق" وغادر الطاولة.

نٌسب إلى المصدر القول "وجهت له تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة لإعداد تقارير ضعيفة عن المفاوضات من دون استيعاب النوايا الأمريكية بشكل صحيح".

أرسل كذلك المسؤول الكبير في الحزب الحاكم كيم يونغ شول محاور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المحادثات حول السلاح النووي، إلى معسكر للعمل وفق الصحيفة.

جاءت هذه المعلومات الأخيرة حول الإعدامات المفترضة في وقت حذرت فيه صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية الكورية الشمالية الخميس من أن المسؤولين الذي يرتكبون أعمالاً عدائية ضد الحزب، كما المعادين للثورة، سيواجهون "حكم الثورة القاسي".

واشنطن تحقق

لدى سؤاله بشأن هذه المعلومات قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تسعى للتحقق منها.

بومبيو قال للصحفيين في برلين "لقد اطلعنا على التقرير المشار إليه. نحن نبذل كل ما بوسعنا للتحقق منه". وتابع "ليس لدي ما أضيفه اليوم".

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