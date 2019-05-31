شاهد: سيارة ملغومة تستهدف قافلة أمريكية وطالبان تتبنى

قال مسؤولون إن هجوما بسيارة ملغومة وقع على قافلة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول وأدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين ومقتل أربعة مدنيين أفغان على الأقل
وهذا هو ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين.
وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الانفجار الذي جاء بعد يوم من إعلان "تنظيم الدولة" مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل ستة على الأقل.
ووقع هجوم، الجمعة، قبل أيام من عيد الفطر وفي وقت اجتمع فيه وفد من مسؤولي طالبان مع مسؤولين أفغان كبار في موسكو هذا الأسبوع وأجروا مناقشات قال المتحدث الرئيسي باسم طالبان إنها أحرزت تقدما طيبا.
وتجري طالبان محادثات منذ شهور مع دبلوماسيين أمريكيين للاتفاق على انسحاب أكثر من 20 ألف جندي تابعين للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في مقابل ضمانات بأن أفغانستان لن تكون قاعدة لهجمات المتشددين.
وشهد عيد الفطر العام الماضي وقفا لإطلاق النار، وكان من المأمول تكرار ذلك هذا العام لكن مسؤولي طالبان قالوا إن هذا غير مرجح.