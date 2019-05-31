شاهد: سيارة ملغومة تستهدف قافلة أمريكية وطالبان تتبنى

قال مسؤولون إن هجوما بسيارة ملغومة وقع على قافلة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول وأدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين ومقتل أربعة مدنيين أفغان على الأقل

وهذا هو ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الانفجار الذي جاء بعد يوم من إعلان "تنظيم الدولة" مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل ستة على الأقل.

هجوم بسيارة ملغومة على قافلة أمريكية في كابول:

ذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأن أربعة جنود أصيبوا بجروح بسيطة في الانفجار، لكنه لم يخض في التفاصيل.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن أربعة مدنيين أفغان قتلوا.

تصاعد عمود من الدخان الأبيض في الهواء وانتشر الحطام في طريق جلال أباد في شرق كابول وهي منطقة تضم العديد من المجمعات الأمنية الكبرى وشهدت هجمات متكررة عبر السنوات.

لكن مسؤولين آخرين قالوا إن ما يصل إلى تسعة أشخاص لقوا مصرعهم، وتفاوتت التقديرات حول أعداد المصابين.

ذكر شهود أن القافلة كان بها ما لا يقل عن ثلاث سيارات مدرعة لاند كروزر ولحقت بإحداها أضرار شديدة ونقلتها رافعة من المكان في حين انتشر جنود أفغان وأمريكيون في الشارع خلال قيام رجال الإطفاء بتنظيفه.

تشهد كابول حالة تأهب قصوى منذ أيام حيث تم تعزيز نقاط التفتيش على الرغم من تزايد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 18 عاما.

ووقع هجوم، الجمعة، قبل أيام من عيد الفطر وفي وقت اجتمع فيه وفد من مسؤولي طالبان مع مسؤولين أفغان كبار في موسكو هذا الأسبوع وأجروا مناقشات قال المتحدث الرئيسي باسم طالبان إنها أحرزت تقدما طيبا.

وتجري طالبان محادثات منذ شهور مع دبلوماسيين أمريكيين للاتفاق على انسحاب أكثر من 20 ألف جندي تابعين للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في مقابل ضمانات بأن أفغانستان لن تكون قاعدة لهجمات المتشددين.

وشهد عيد الفطر العام الماضي وقفا لإطلاق النار، وكان من المأمول تكرار ذلك هذا العام لكن مسؤولي طالبان قالوا إن هذا غير مرجح.