التحالف الدولي يقر بمقتل 1300 مدني "بالخطأ" في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن الجمعة بمقتل أكثر من 1300 مدني "من دون قصد" في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014.

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التحالف الدولي في بيان قال إنه شن 34502 غارة بين أغسطس/آب 2014 ونهاية أبريل/نيسان 2019.

البيان: خلال هذه الفترة واستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب، ومن المرجح أن ما لا يقل عن 1302 من المدنيين قتلوا من دون قصد نتيجة لغارات التحالف.

البيان: لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.

أشار التحالف الدولي في بيانه إلى سبعة تقارير وصفها بـ"غير الموثوقة" حول مقتل مدنيين في غارات شنها على بلدة الباغوز بين 11 و24 من مارس/آذار الماضي.

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