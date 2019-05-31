استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس وبيت لحم أحدهما طفل في الخامسة عشرة من العمر والآخر زعم الاحتلال طعنه إسرائيليين، وأصيب فلسطيني آخر بصورة بالغة.
التفاصيل
- متحدث باسم شرطة الاحتلال: قوات الشرطة أردت فلسطينيا قتيلا بالرصاص إثر طعنه إسرائيليين اثنين في القدس اليوم الجمعة، أحدهما إصابته حرجة.
- الشرطة في بيان: إسرائيلي تعرض لإصابات حرجة في حادث الطعن بينما أصيب آخر بجروح طفيفة.
- وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن إسرائيليا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب إسرائيلي آخر في الخمسينيات بالقرب من باب العامود في القدس بطعن في الرقبة والرأس ووصفت جراحه بالخطيرة.
- المتحدث باسم شرطة الاحتلال "ميكي روزنفيلد": أحد الجريحين الإسرائيليين في حالة خطيرة جدا والآخر يعاني من جروح بالغة.
- روزنفيلد: "وحدات الشرطة في المكان رصدت المعتدي مزودا بسكين وقام رجال الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله".
- روزنفيلد: "المهاجم فلسطيني في التاسعة عشرة من العمر."
استشهاد طفل
- استشهد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، وأصيب شاب آخر بحالة خطيرة.
- وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "مزموريا" شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
- وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى غيث برصاصة في صدره واخترقت قلبه، إضافة إلى إصابة الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عاما) من حدبة الفوار في محافظة الخليل.
- الوزارة: حالة الشاب طبيش وصفت بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.
خلفيات
- وقعت عملية الطعن في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في يونيو/حزيران 1967، وشهدت في السنوات الماضية هجمات عديدة نفذها فلسطينيون في عملية متفرقة ضد إسرائيليين.
- يأتي هذا الهجوم بينما يستعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأداء صلاة آخر جمعة في شهر رمضان في البلدة القديمة.
- كما يأتي قبل يومين من مسيرة كبرى للإسرائيليين بمناسبة "يوم القدس" الذي يحتفلون فيه باحتلال القدس الشرقية والسيطرة على كامل المدينة. وتسبب هذه المسيرة توترا كل سنة.
- نشرت الشرطة الإسرائيلية وحدات أمن إضافية في المنطقة.