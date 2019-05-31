استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس وبيت لحم أحدهما طفل في الخامسة عشرة من العمر والآخر زعم الاحتلال طعنه إسرائيليين، وأصيب فلسطيني آخر بصورة بالغة.

التفاصيل

متحدث باسم شرطة الاحتلال: قوات الشرطة أردت فلسطينيا قتيلا بالرصاص إثر طعنه إسرائيليين اثنين في القدس اليوم الجمعة، أحدهما إصابته حرجة.

الشرطة في بيان: إسرائيلي تعرض لإصابات حرجة في حادث الطعن بينما أصيب آخر بجروح طفيفة.

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن إسرائيليا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب إسرائيلي آخر في الخمسينيات بالقرب من باب العامود في القدس بطعن في الرقبة والرأس ووصفت جراحه بالخطيرة.

المتحدث باسم شرطة الاحتلال "ميكي روزنفيلد": أحد الجريحين الإسرائيليين في حالة خطيرة جدا والآخر يعاني من جروح بالغة.

روزنفيلد: "وحدات الشرطة في المكان رصدت المعتدي مزودا بسكين وقام رجال الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله".

روزنفيلد: "المهاجم فلسطيني في التاسعة عشرة من العمر."

استشهاد طفل

استشهد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، وأصيب شاب آخر بحالة خطيرة.

وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "مزموريا" شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى غيث برصاصة في صدره واخترقت قلبه، إضافة إلى إصابة الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عاما) من حدبة الفوار في محافظة الخليل.

الوزارة: حالة الشاب طبيش وصفت بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

#عاجل: إستشهاد الفتى عبد الله لؤي غيث 16 عام من مدينة #الخليل برصاص قوات الإحتلال في منطقة واد الحمص ببيت لحم أثناء محاولته الدخول للقدس .. وإصابة شاب آخر من مخيم الفوار بجراح خطيرة. الألاف يواصلون تدفقهم نحو #المسجد_الأقصى المبارك رغم ارهاب الاحتلال المتواصل. pic.twitter.com/7AkPZ1GAnm — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 31, 2019

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