إيران تهاجم بيان القمة العربية في السعودية.. والعراق يسجل اعتراضه

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بيان القمة العربية الطارئة الصادر عن قادة بعض الدول العربية والخليج ليلة أمس الخميس، والذي وردت فيه اتهامات ضد طهران.

تصريحات موسوي

الجمهورية الإسلامية الإيرانية واثقة بأن مثل هذه البيانات لا تعبر عن الرؤية الحقيقية وآراء جميع الأعضاء.

السعودية استغلت فرصة شهر رمضان المبارك ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية وأداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي (السعودية) بدلا عن استثمار فرصة يوم القدس العالمي واجتماع القمة للدول العربية والإسلامية لطرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس الشريف تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الاسلامية والمنطقة وهو ما يروم إليه الكيان الصهيوني.

نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيه أمريكا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

نأمل بأن يتم في قمة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التعويض عن ضعف السعودية في دعم القضية الفلسطينية والنهج الخاطئ لبعض الدول الإسلامية في المنطقة، وألا تسمح بأن تصبح القضية الفلسطينية والقدس الشريف مهمشة في ظلال هذه السياسات المثيرة للتفرقة والأخطاء الاستراتيجية.

الهدف القديم الذي يتابعه الكيان الصهيوني هو أن تغفل الدول العربية والاسلامية عن عدوها الرئيس والمشترك وأن تلتهي بالتناحر فيما بينها.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي (الفرنسية)

بيان القمة العربية

أدانت القمة العربية الطارئة التي اختتمت بمكة، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة "التدخلات الإيرانية" في المنطقة.

أكد البيان الختامي للقمة الذي اعترضت عليه العراق "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية".

أدان البيان أيضا "إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية". كما أدان "احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)". وكذلك "تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات".

ندد البيان "بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيره على وحدة سوريا".

احتوى البيان كذلك على "إدانة تدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها".

فيما يخص القضية الفلسطينية، أكد البيان التمسك بقرارات القمة العربية السابقة بخصوصها.

سجل العراق اعتراضه على صياغة البيان الختامي للقمة العربية، وفق ما تُلي عقب إلقاء البيان الختامي للقمة العربية الطارئة.

أضاف العراق في بيان تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية".

لاحقًا أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز انتهاء القمة العربية الطارئة في مكة، التي لم تشهد كلمة لرئيس وزراء قطر عبد الله بن ناصر.

عادة ما تدعو القمم العربية إلى تبني مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في قمة بيروت 2002.

تدعو تلك المبادرة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، مقابل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

تجنيب المنطقة مخاطر الحروب