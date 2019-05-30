نصف الوزراء من النساء في الحكومة الجديدة بجنوب أفريقيا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة نصفها من النساء، مع خفض عدد الوزراء من 36 الى 28 وزيراً لمعالجة "الانتفاخ الحكومي" و"تحسين الكفاءة".

حكومة جديدة

أعلن رامافوزا عن حكومته الجديدة بعد أن قاد حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم إلى الفوز في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من مايو/أيار الجاري.

تولى رامافوزا الرئاسة العام الماضي بعد الإطاحة بجاكوب زوما الذي كان رفع عدد المناصب الوزارية في محاولة لتعزيز شبكة نفوذه، قبل أن يطاح به بعدما لاحقته قضايا فساد.

رامافوزا البالغ 66 عاماً قال في خطاب تلفزيوني "من أجل مزيد من التماسك وتنسيق أفضل وكفاءة مطوّرة، فإننا (نخفّض) عدد الوزراء من 36 إلى 28 وزيراً".

South African President Cyril Ramphosa sworn-in on Saturday has already named his cabinet. Hope Daddy Bubu @MBuhari won't take another six months again o? Please he should release the list immediately he returns from Saudi Arabia.#NoTimeToWaste pic.twitter.com/aVnBOF2lVg — Sumner Shagari Sambo (@Sumner_Sambo) May 29, 2019

أبرز تصريحات رامافوزا:

في انتقاد لسلفه، قال رامافوزا إن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أعيد انتخابه بتفويض؛ لإنهاء الاستيلاء على الدولة"، وهو المصطلح المستخدم لوصف فساد الحكومة في ظل زوما.

كل جنوب أفريقيا تدرك تماماً الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بلادنا.

لذلك من الضروري (…) أن نعطي أولوية لإعادة تنشيط اقتصادنا مع ممارسة أقصى درجات الحذر في استخدام الأموال العامة.

إنّه "لأول مرة في تاريخ بلادنا نصف الوزراء هم من النساء.

رامافوزا: لأول مرة في تاريخ بلادنا نصف الوزراء هم من النساء

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