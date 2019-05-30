مكة تستقبل ثلاث قمم سياسية تخيم عليها الخلافات مع إيران

تستعد مدينة مكة المكرمة لاستضافة ثلاثة اجتماعات سياسية مهمة، يحضرها عشرات المسؤولين العرب والمسلمين على مدى يومين بدءا من الخميس وتهيمن عليها التوترات مع إيران.

وتُعقد في المدينة التي تضم المسجد الحرام والكعبة المشرفة، قمتان طارئتان عربية وخليجية بطلب من المملكة منتصف ليل الخميس الجمعة، وقمة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليل الجمعة السبت.

وصول المشاركين

بدأ الزعماء العرب التوافد على السعودية، الخميس، للمشاركة في القمم، وتأكد مشاركة نحو أكثر من نصف عدد القادة العرب في القمة الطارئة.

يشارك 13 زعيما عربيا بين ملوك ورؤساء وأمراء، أبرزهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وفق رصد لوكالة الأناضول.

أعلنت 6 دول تمثيلا على مستوى رئيس وزراء فما أقل، أبرزها قطر والجزائر ولبنان.

باستثناء سوريا المجمدة عضويتها، لم تحدد دولتان عربيتان، حتى ظهر الخميس، مستوى تمثيلهما في القمة الطارئة، وهي الإمارات وجزر القمر.

#جدة | رئيس دولة #فلسطين يصل جدة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة وفي استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة pic.twitter.com/W8XqpbJkgG — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 29, 2019

من تأكد مشاركتهم في القمة حتى ظهر يوم انعقادها، الخميس، هم على النحو التالي:

الزعماء والقادة المشاركون:

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (مستضيف القمة).

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو.

عاهل البحرين حمد بن عيسى.

الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي.

الرئيس العراقي برهم صالح.

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان.

مستوى تمثيل رئيس وزراء وما أقل

رئيس وزراء الجزائر نور الدين بدوي.

رئيس وزراء لبنان سعد الحريري.

رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

الأمير مولاي رشيد (شقيق العاهل المغربي محمد السادس).

مستشار سلطان عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد.

مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي (مكلفا من قبل حكومة الوفاق الوطني) وفق تقارير محلية، وسط أنباء عن حضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، المتواجد حاليا بجدة لحضور اجتماع وزاري لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقد الأربعاء.

دول لم تعلن عن مستوى التمثيل:

الإمارات.

جزر القمر.

سوريا: تغيب بسبب عدم توجيه دعوة رسمية لها، من قبل جامعة الدول العربية التي علقت عضوية دمشق عام 2011.

الملف الإيراني

يزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

تبحث القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

تشكل القمم الثلاث مناسبة للرياض لمحاولة إظهار أن الخليج والعالمين العربي والإسلامي كتلة واحدة في مواجهة الجارة الشيعية إيران، بعدما وجدت المملكة في التوترات الأخيرة مع طهران فرصة لتشديد الضغوط على خصمها الأكبر في المنطقة.

وزارة الخارجية السعودية كتبت على تويتر "المملكة جندت كل الإمكانيات لإنجاح القمم"، وفي تغريدة أخرى "الدول اجتمعت من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم في قصر الصفا المطل على الحرم المكي الشريف".

تتهم السعودية إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة، وزعزعة استقرار البحرين والعراق سوريا ولبنان واليمن عبر دعم وتسليح مجموعات مسلحة في هذه الدول.

الأيام الأخيرة

تنعقد القمم الثلاث في وقت تزدحم فيه شوارع مكة ومساجدها بالمصلين مع اقتراب نهاية شهر رمضان، إذ ينصرف المسلمون في الأيام العشرة الأخيرة من شهر الصوم للصلاة والدعاء، ما قد يشكل تحديا لوجستيا للمنظمين.

تسعى سلطات مكة إلى تجنب حدوث اختناقات مرورية إذ تنعقد القمم في وقت عادة ما يفضله المصلون لزيارة الحرم المكي وبدء الصلوات والدعاء بعيدا عن حرارة الشمس خلال ساعات النهار.

دعت السلطات في إعلان للمقيمين والزوار إلى تجنب سلوك ست طرق، وإلى استخدام حافلات النقل العام، وجاء في بداية الإعلان "ساهم في إنجاح القمم".

وجهت السلطات السعودية رسالة عبر الهواتف النقالة للمصلين دعتهم فيها إلى "التوجه للصلاة في جوامع ومساجد العاصمة المقدسة" بدل الصلاة فقط في المسجد الحرام.

المشاركة القطرية

قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني غادر الدوحة متوجها للسعودية لترؤس وفد قطر في قمم مكة.

الوكالة أضافت أن رئيس الوزراء القطري سيترأس وفد قطر في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية والتي ستعقد بمكة المكرمة.

يعد رئيس الوزراء القطري أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو عامين.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يصل الى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمين محافظة جدة .#قنا pic.twitter.com/6rInyDDvkk — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 30, 2019

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