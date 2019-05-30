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كوشنر يجدد الالتزام بأمن إسرائيل.. وانتخابات الكنيست تزيد غموض "صفقة القرن"

خطة السلام الأمريكية قام بصياغتها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ترمب (يسار) مع نتنياهو
خطة السلام الأمريكية قام بصياغتها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ترمب (يسار) مع نتنياهو
30/5/2019

جدد كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل.

التفاصيل
  • قال كوشنر، خلال لقاء اليوم في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن أمن إسرائيل مهم للعلاقة بين الدول، ولرئيسنا"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوشنر إضافته "نحن متحمسون للإمكانات المتاحة للجميع في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.
  • كان كوشنر يرافقه مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات قد وصلا مساء أمس إلى إسرائيل في ختام جولة شملت أيضا المغرب والأردن.
  • جاء اللقاء مع نتنياهو بعد ساعات على إعلان حلّ الكنيست وقرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.
  • قال نتنياهو "على الرغم من حادثة أمس فإننا سنواصل العمل معا".
  • لم يتضح مدى تأثير تبكير الانتخابات في إسرائيل على فرص إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تسمى "صفقة القرن".
  • صادقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسها والتمهيد للتوجيه لانتخابات عامة جديدة في إسرائيل في ١٧ سبتمبر ٢٠١٩.
  • يأتي ذلك في أعقاب فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، لعدم قدرته على التوصل لحل وسط للخلافات بين الأحزاب اليمينية.
المصدر : وكالات
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